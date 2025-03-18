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«Яндекс» представил умный диммер для управления яркостью освещения

В продаже появилось еще одно устройство «Яндекса» для освещения — умный диммер. Это умный выключатель с возможностью регулировать яркость света. Диммер работает на протоколе Zigbee и позволяет голосом управлять светильниками, не меняя в них лампочки на умные. Кроме того, он расширяет зону покрытия Zigbee, улучшая связь между устройствами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Диммер делает умным любой светильник с диммируемыми лампочками, то есть умеющими менять яркость. Управлять диммером можно голосом, кнопками на корпусе или с помощью приложения «Дом с Алисой». Например, чтобы приглушить свет, достаточно нажать кнопку диммера или сказать: «Алиса, яркость 50%». Устройство позволяет также автоматизировать освещение в доме. Можно создать сценарий, чтобы в семь утра на кухне автоматически включалась мягкая подсветка, а когда срабатывает датчик движения — более яркий свет. Благодаря протоколу Zigbee эти сценарии будут работать даже без интернета.

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Яндекс
«Яндекс» представил умный диммер для управления яркостью освещения

Новое устройство можно использовать и как Zigbee-роутер: диммер расширяет зону покрытия протокола Zigbee, передавая сигнал от умного дома к другим устройствам — датчикам, розеткам и лампочкам. Пользователи могут устанавливать их дальше от хаба умного дома и не переживать, что они будут работать нестабильно. Диммер — первое умное устройство «Яндекса» с функцией Zigbee-роутера.

Для подключения диммера к умному дому нужна «Яндекс Станция» с поддержкой Zigbee или «Хаб» «Яндекса». Устройство устанавливается в стандартный круглый подрозетник. Важно, что для подключения диммера необходим нейтральный провод.

Купить умный диммер можно на «Яндекс Маркете», в Ozon, Wildberries, «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Рекомендуемая цена — 3490 руб.

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