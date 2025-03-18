В «М.Видео-Эльдорадо» появился в продаже умный диммер

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж умного диммера от компании «Яндекс». Устройство работает на протоколе Zigbee и позволяет голосом управлять светильниками, не меняя в них лампочки на умные. Кроме того, он расширяет зону покрытия Zigbee, улучшая связь между гаджетами. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 3,49 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Диммер делает умным любой светильник с диммируемыми лампочками, то есть умеющими менять яркость. Управлять диммером можно голосом, кнопками на корпусе или с помощью приложения «Дом с Алисой». Например, чтобы приглушить свет, достаточно нажать кнопку диммера или сказать: «Алиса, яркость 50%». Устройство позволяет также автоматизировать освещение в доме. Можно создать сценарий, чтобы в семь утра на кухне автоматически включалась мягкая подсветка, а когда срабатывает датчик движения — более яркий свет. Благодаря протоколу Zigbee эти сценарии будут работать даже без интернета.

Новое устройство можно использовать и как Zigbee-роутер: диммер расширяет зону покрытия протокола Zigbee, передавая сигнал от «умного дома» к другим устройствам — датчикам, розеткам и лампочкам. Пользователи могут устанавливать их дальше от хаба «умного дома» и не переживать, что они будут работать нестабильно. Диммер — первое умное устройство «Яндекса» с функцией Zigbee-роутера.

В продаже появился умный диммер

Для подключения диммера к «умному дому» нужна «Яндекс Станция» с поддержкой Zigbee или «Хаба» «Яндекса». Устройство устанавливается в стандартный круглый подрозетник. Важно, что для подключения диммера необходим нейтральный провод.