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В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса»

В Казахстане появились умные телевизоры «Яндекса» и набор умных устройств для умного дома. Пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка стоит 179 990 тенге, Хаб — 29 990 тенге, а датчики — по 11 990 тенге.

Новые устройства можно связать между собой так, чтобы они сами заботились о вашем комфорте — например, автоматически включали свет в прихожей, когда кто-то входит, регулировали температуру воздуха и влажность. Многие сценарии будут работать даже без интернета: устройства общаются между собой напрямую, по протоколу Zigbee, поэтому стабильнее работают и быстрее включаются. Например, если попросить Алису зажечь свет, лампочка с Zigbee загорится мгновенно — так же, как при нажатии на обычный выключатель.

Когда производители систем умного дома перейдут на протокол Matter, «Яндекс» автоматически обновит софт на «Хабе» и «Максе» — не нужно будет покупать новые. Предполагается, что появление универсального протокола Matter снимет проблему несовместимости устройств разных брендов. Это значит, что при покупке новых лампочек, датчиков и умной техники вам не придется выяснять, совместимы ли они с вашим умным домом.

Новая «Макс» с Zigbee — это флагманская умная колонка «Яндекса» с трехполосным звуком, видео в и LED-экраном. Вы сможете наслаждаться безупречном звуком и смотреть видео в высоком качестве. А благодаря встроенному модулю Zigbee, который разработали инженеры «Яндекса», к колонке можно подключать множество умных устройств.

«Станция макс» снабжена пятью динамиками общей мощностью 65 Вт, имеет семь встроенных микрофонов, выход HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet и разъем 3,5 мм для внешней акустики. Устройство будет доступно в четырех цветах: сером, синем, черном и бордовом.

«Хаб» будет полезен тем, у кого нет колонки с Zigbee. Он позволяет объединить в одну систему датчики, лампочки, розетки и другие Zigbee-устройства с колонками «Яндекса», которые были выпущены раньше (первая «Станция», «Мини» и «Лайт»). Например, если соединить «Хаб» и «Станцию мини», можно будет управлять устройствами голосом — с помощью «Алисы». Пока она понимает команды только на русском языке.

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«Яндекс хаб» работает от сети, имеет Wi-Fi, Ethernet и инфракрасный порт, позволяющий управлять домашней техникой с ИК-пультом. Например, с помощью «Хаба» можно сделать умным обычный телевизор и включать его голосом.

«Яндекс» предлагает пять датчиков с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Их можно использовать в разных ситуациях. Например, если поставить датчик открытия окон на балконную дверь, можно не беспокоиться за кота. А беспроводную кнопку удобно повесить вместо дверного звонка, чтобы о приходе гостей сообщала «Алиса».

За показаниями датчиков удобно следить в приложении «Дом с Алисой». Чтобы своевременно узнавать о неполадках, можно настроить пуш-уведомления. Например, приложение сообщит, если обнаружится протечка или в дом проникнет посторонний.

Новые устройства продаются в магазинах Sulpak, Technodom, Alser, Mechta и у других ритейлеров. При покупке нового Макса до 18 мая 2023 г. покупатель получит в подарок два датчика.

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