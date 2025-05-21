Решение бренда EKF для автоматизации инженерных систем водоснабжения, вентиляции и отопления

Автоматизация инженерных систем водоснабжения, вентиляции и отопления – это возможность оптимизировать процессы, обеспечить безопасность и комфорт пользователей, а также повысить энергоэффективность и снизить операционные расходы. Одно из решений для промышленности и строительных проектов – комплексный подход от компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России: сочетание частотного преобразователя PRO-Drive 90, конфигурируемого контроллера RX500 и панели оператора PRO-Screen. Это позволяет интегрировать в систему устройства, обеспечивать их контроль и управление, создавая идеальные условия для рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

Частотный преобразователь PRO-Drive 90 обеспечивает плавную регулировку скорости вращения электродвигателя. Устройство интегрируется в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), а также водоснабжения и водоотведения на объектах различного назначения: от жилых домов до крупных промышленных предприятий.

Электрорешения Решение бренда EKF для автоматизации инженерных систем водоснабжения, вентиляции и отопления

Эта серия базовых компактных преобразователей на мощности от 1,5 до 400 кВт и напряжение 400 В использует как скалярный метод управления (U/f), так и векторный c открытым контуром (OLV). Частотники имеют улучшенную термическую модель конструкции, что позволяет не соблюдать боковой интервал между корпусами и крепить их вплотную друг к другу, а также использовать их в полном диапазоне температур -10+50 градусов без снижения выходных токовых характеристик.

Конфигурируемые контроллеры RX500 не требуют навыков программирования: все основные параметры и логика уже вшиты в контроллер, нужно только указать диапазоны и значения. Входы и выходы контроллера логически привязаны к контурам управления, что облегчает подключение и настройку системы под нужды проекта. Устройство настраивается через органы управления на лицевой панели, оборудованной ЖК-экраном, или через программу-конфигуратор на компьютере. Встроенный интерфейс RS-485 и возможность поддержки протокола Modbus RTU позволяют организовать систему удаленного мониторинга и диспетчеризации.

RX500 доступны в двух модификациях – для управления системами кондиционирования и общеобменной вентиляции и для управления работой двух гидромодулей теплового пункта.

Интерфейс-панель оператора PRO-Screen облегчает жизнь операторов. Визуализация технических параметров делает настройку и мониторинг работы оборудования наглядной и интуитивно понятной.

Устройство программируется и настраивается с помощью программного обеспечения PRO-Screen master, которое можно освоить, пройдя специально разработанный онлайн-курс.

Панели оператора PRO-Screen используются не только в процессах автоматизации систем HVAC, но и применяются в любых отраслях промышленности, основанных на работе программируемых логических контроллеров, автоматизированных системах управления и приборах промышленной автоматики. Могут работать совместно с устройствами любых производителей.