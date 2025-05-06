Оборудование бренда EKF для автоматизированной системы разморозки

Оборудование компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России, используется на пищевых предприятиях. На основе продукции под брендом EKF создаются системы автоматизации процессов производства, мониторинга и управления.

В Самаре, в рамках проекта автоматизации процесса размораживания рыбы, на оборудовании бренда EKF была разработана система управления тремя камерами дефростации. Основной задачей стало создание эффективной системы, которая бы контролировала процессы циркуляции воздуха, туманообразования, охлаждения и нагрева. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

В результате было предложено решение, способное поддерживать оптимальные условия для обработки продукции. Программируемые контроллеры PRO-Logic обеспечили управление всеми процессами в камерах дефростации. Они позволили интегрировать различные системы и автоматизировать управление температурой и влажностью.

Панели оператора PRO-Screen с интуитивно понятным интерфейсом помогли облегчить жизнь операторов, сделав настройку и мониторинг работы оборудования проще. Преобразователи частоты Vector-100 в данном проекте были установлены для управления вентиляторами. Это обеспечило необходимую циркуляцию воздуха и равномерное распределение температуры.

Реализация проекта повысила эффективность процесса дефростации. Равномерное и быстрое размораживание рыбы позволяет сохранить качество продукта, эффективнее использовать электроэнергию.