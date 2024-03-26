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Новинки ИБП от EKF для ЦОДов

EKF выводит на рынок новую линейку источников бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 40 до 200Квт E-Power SW900G4–33. ИБП данной линейки могут использоваться для защиты критически важных нагрузок: в центрах обработки данных, промышленности, медицинских учреждениях, прекращение электроснабжения которых приведет к потере данных или нарушению технологического процесса. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Серия E-Power SW900G4 - 33 двойного преобразования представлена моделями мощностью 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200. Все указанные позиции доступны для приобретения под заказ.

Основные особенности новых ИБП: конфигурация АКБ от 30 до 44 шт.; параллельная работа до четырех ИБП, что обеспечит надежную защиту критических нагрузок; микропроцессорное управление; трехуровневый инвертор; регулируемая скорость вращения вентиляторов системы охлаждения ИБП; 5-дюймовый сенсорный цветной дисплей; диспетчеризация: RS232, USB, RS485, «сухие контакты»; два слота для установки внешних карт, EPO; возможность использования SNMP, WIFI, GPRS –карт.

sw900g4-33.jpg
Фото: EKF
Новинки ИБП от EKF для ЦОДов

ИБП E-Power от EKF – защита критически важного оборудования от основных угроз электросети, таких как пониженное или повышенное напряжение, искажения формы напряжения и помехи во внешней электросети, кратковременные провалы или скачки напряжения, высоковольтные импульсы.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024
ритейл

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ООО «Электрорешения» является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. В актив EKF входят две производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственное R&D и испытательная лаборатория. Общая численность сотрудников составляет более 1800 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 250 авторизованных дистрибьюторов и 6000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.

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