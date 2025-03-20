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Решение для малой автоматизации от компании «Электрорешения» (бренд EKF) на примере модульной котельной

Разработка решения для оборудования котельных для инженеров компании «Электрорешения», представляющей бренд EKF в России, не в новинку. Однако до сих пор речь шла о БКТП и ИТП, работающих на воде, призванных обогревать помещения, не давая замерзнуть людям в жилых комплексах и в цехах предприятий. В новом проекте, реализованном на 95% с использованием продуктов бренда EKF, модульная котельная не просто отапливает помещения. Ее основная задача нагревать масло, которое используется для приготовления конечного продукта – пропиленгликоля и глицерина. Помимо этого, тепловая энергия нагретого масла позволяет отапливать несколько производственных помещений, таким образом сокращая издержки предприятия на коммунальные услуги. Об этом CNews сообщили представители «Электрорешений».

В основе системы стоит ПЛК PRO-Logic, благодаря которому происходит управление конвейерами, горелками и насосами, а также контроль за процессами. Автоматизация приводных систем осуществлена с помощью преобразователя частоты Vector-100. Для удобства изменения параметров, архивирования событий и аварий на объекте установлен дисплей PRO-Screen.

Также в проекте было использовано модульное оборудование обновленной линейки Proxima и контакторы КМЭ с приставками к ним.

Участие в интересных проектах расширяет компетенции инженеров бренда EKF и позволяет им создавать наиболее выгодные для заказчиков решения.

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