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Комплексное решение для автоматизации на горнодобывающем предприятии от бренда EKF

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, реализовала проект по автоматизации скруббера на горнодобывающем предприятии в Забайкалье. Благодаря применению комплексного решения от бренда EKF, предприятие повысило надежность и эффективность работы оборудования, а также снизило влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

Скруббер — это оборудование, устойчивое к коррозии, которое используется для очистки промышленных газов. В нем происходит принудительный контакт опасных кислотных паров с специальной промывочной жидкостью, что позволяет абсорбировать и нейтрализовать вредные компоненты. Скрубберы играют важную роль в защите окружающей среды.

В комплекс решения от бренда EKF входят следующие устройства: программируемый контроллер PRO-Logic — автоматизирует работу системы; панель оператора PRO-Screen — обеспечивает визуализацию и управление системой; преобразователь частоты PRO-Drive 150, контакторы КМЭ AVERES и промежуточные реле Slim — отвечают за коммутацию; модульные автоматические выключатели PROXIMA и блок питания DR-E — обеспечивают электропитание и защиту оборудования; реле уровня RL-SA — выполняет вспомогательную релейную логику.

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