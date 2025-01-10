Модульное оборудование AVERES от EKF с новыми номиналами для промышленности

Линейка модульного оборудования AVERES от бренда EKF пополнилась устройствами с новыми характеристиками. Стандартный ряд B, C, D пополнили автоматические выключатели с характеристиками L и K. Их получили аппараты серий AV-6, AV-10, AV-6DC и AV-10DC. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Автоматы с характеристикой L рассчитаны на защиту цепей с индуктивными и резистивными нагрузками с малыми пусковыми токами; маркировка К означает защиту линий с индуктивными нагрузками и высокими пусковыми токами. Новые автоматические выключатели защищают промышленное оборудование, работая как с постоянным, так и с переменным током.

Модульное оборудование AVERES от EKF с новыми номиналами для промышленности

Новинки оснащены механизмом мгновенной коммутации. Номинальный ряд от 1 А до 63 А.

У жесткого корпуса автоматов девять заклепок и литая лицевая панель. Индикатор положения контактной группы закрыт прозрачной вставкой. Подключение автоматических выключателей возможно при помощи шин PIN и FORK, как с верхней, так и с нижней сторон. На клеммах предусмотрены защитные шторки.

Самое главное – возможность расширения функционала при помощи дополнительных устройств (универсальных с обновленной линейкой PROXIMA) как на постоянный ток, так и на переменный.