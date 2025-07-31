Компания «Электрорешения» объединяет телеком-решения в линейку Teracom

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, усиливает направление телеком и объединяет все продукты данного направления в своем портфеле в единую линейку Teracom. Теперь Teracom под брендом EKF объединяет активное телекоммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания, оборудование для организации СКС и информационных центров. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

Ранее под маркой Teracom компания реализовывала компоненты для построения медных кабельных систем от категории 5E до 6А: патч-панели, коммутационные шнуры, информационные кабели, модули Keystone, телекоммуникационные шкафы и компоненты для оптических систем.

После реорганизации в линейку вошло оборудование для активного телекома: управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой PoE уровня L2, L3, доступа/ядра и т. д. Представлены многопортовые стекируемые коммутаторы разного уровня доступа, агрегации и ядра. Есть как бюджетные модели для использования на коммерческих объектах, так и высоконагруженные коммутаторы агрегации и ядра для применения в сетевой инфраструктуре ЦОДов и в промышленности.

Однофазные и трехфазные ИБП малой и большой мощности, включая модульные устройства, также будут предлагаться рынку в рамках линейки Teracom.

Возможность протестировать образцы оборудования на реальных объектах и получить онлайн-доступ к web-интерфейсу коммутаторов, чтобы ознакомиться с основными характеристиками оборудования, сохранится после объединения.

Решение собрать все устройства для организации СКС и информационных центров под маркой Teracom упростит подбор и заказ оборудования.