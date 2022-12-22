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EKF вступила в ESG-консорциум НИУ «МЭИ»

20 декабря 2022 г. в Национальном исследовательском университете «МЭИ» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве НИУ «МЭИ» и российской компании-производителя электрооборудования EKF. Со стороны EKF документ подписал директор департамента стратегического развития Дмитрий Кучеров, со стороны НИУ «МЭИ» – первый проректор Владимир Николаевич Замолодчиков. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Стороны договорились о вступлении EKF в ESG-консорциум НИУ «МЭИ» с целью реализации проекта «Климатическая трансформация энергетической отрасли» Программы развития до 2030 г. НИУ «МЭИ». Проект будет реализован посредством выполнения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Одной из задач членов консорциума является разработка и внедрение новых профилей и программ обучения студентов и повышения квалификации сотрудников организаций, направленных на решение задач, связанных с освоением технологических решений по снижению углеродного следа.

В состав консорциума также входит Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Представители университета организовали подробную экскурсию в учебно-научные лаборатории факультета Инженерной экологии и охраны труда. В рамках встречи стороны договорились о ближайших совместных мероприятиях EKF и НИУ «МЭИ».

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«С НИУ “МЭИ” EKF сотрудничает уже давно. В этот раз мы решили не ограничиваться стратегическим партнерством: мы приступаем к реализации совместных инициатив в рамках ESG. Пока российская промышленность только начинает смотреть в сторону зеленой энергии. Надеемся, что вместе с НИУ “МЭИ” нам удастся представить первый глобальный проект по устойчивому развитию. Мы благодарим университет за возможность ведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Что касается будущих специалистов отрасли, для нас это самый ценный ресурс, и мы планируем поддерживать их лояльность. В производстве ждут не просто сотрудника с образованием, а специалиста, который имеет практический опыт, расширенные компетенции. С этим мы будем рады помочь: студенты НИУ “МЭИ” не только смогут пройти учебную практику у нас, многие из них получат возможность трудоустройства в EKF», – отметил директор департамента стратегического развития EKF Дмитрий Кучеров.

«Миссия EKF созвучна основным целям нашего консорциума НИУ “МЭИ” “Климатическая трансформация энергетической отрасли” — создание эффективных решений для устойчивого развития энергетической отрасли и систем жизнеобеспечения городов. Причем, сама компания является социально ответственной и совершенствует собственные процессы и технологии с учетом принципов устойчивого развития. Поэтому мы планируем сотрудничество по целому ряду ключевых направлений: это и разработка экспериментальных и лабораторных стендов, и проведение совместных исследований по созданию инновационных решений в области энергоэффективности и энергосбережения, а также продвижение ESG-принципов в профессиональном сообществе и образовательном процессе посредством конференций, стажировок, конкурсов научных работ и т.д.», — сказала Ольга Кондратьева, заведующая кафедрой инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ», руководитель консорциума «Климатическая трансформация энергетической отрасли», созданного в рамках проекта Приоритет-2030.

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