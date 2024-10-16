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M1Cloud развернул новый облачный сегмент на базе высокочастотных серверов

Сервис-провайдер M1Cloud запустил в промышленную эксплуатацию новую облачную инфраструктуру корпоративного класса, построенную на базе серверов AMD с высокочастотными процессорами 4100 МГц. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Новый сегмент предназначен для размещения высоконагруженных информационных систем, которым требуется большая мощность и производительность, а также большой объем оперативной памяти и высокая скорость обработки данных.

Облачная инфраструктура на базе серверов с высокочастотными процессорами совместима с широким спектром программного обеспечения, ее можно быстро настраивать под свои бизнес-задачи и мониторить ее работу.

«Облачная высокопроизводительная инфраструктура M1Cloud на базе серверов AMD может быть использована для обработки больших объемов данных и обеспечения доступности приложений, особенно в периоды пиковых нагрузок, при обработке большого количества обращений к системе. Оптимально подходит для размещения информационных систем с большим количеством пользователей, для баз данных и приложений, требующих быстрого отклика», - сказал Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud.

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Облачные ресурсы на базе серверов с высокочастотными процессорами востребованы для нейросетей, технологий синтеза голоса, интернета вещей, больших данных, а также для других технологий, требующих большой вычислительной мощности.

Использование облачной инфраструктуры на базе высокочастотных серверов позволяет бизнесу оптимизировать ИТ-бюджет: вместо того, чтобы инвестировать в дорогостоящее оборудование и обеспечивать его техническую поддержку, можно использовать облачные сервисы, оплачивая только потребляемые ресурсы. Облачные провайдеры берут на себя обновление и поддержку серверов.

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