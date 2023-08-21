M1Cloud внедрил решение по резервному копированию на базе «Кибер бэкап»

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширил спектр катастрофоустойчивых сервисов, внедрив систему резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер бэкап» российского разработчика «Киберпротект». Программное обеспечение «Кибер бэкап» включено в реестр отечественного ПО.

«Всё чаще бизнесу требуется замена импортного ПО, особенно в сфере катастрофоустойчивых сервисов. M1Cloud использует персонифицированный подход к задачам клиентов, поэтому может предложить различные варианты резервного копирования для повышения доступности данных. В частности, мы внедрили решение «Кибер бэкап» и имеем возможность оперативно разворачивать его по запросу заказчиков в облаке M1Cloud. Для нас как для сервис-провайдера важно, что решение способно поддерживать тысячи объектов резервного копирования, в том числе в географически распределенных инфраструктурах», – сказал Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group и M1Cloud.

Решение «Кибер бэкап» имеет встроенную защиту от несанкционированного доступа благодаря шифрованию данных и коммуникации между компонентами систем, при этом имеет множество вариантов хранения данных с удобным доступом к ним, в том числе использует многоуровневое хранение резервных копий. Управление резервным копированием и мониторинг осуществляется посредством веб-консоли.