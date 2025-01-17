«Лаборатория Касперского» подписала пакт Европейской комиссии об искусственном интеллекте

Выступая за безопасное использование технологий искусственного интеллекта, «Лаборатория Касперского» подписала Пакт об ИИ. Это инициатива Европейской комиссии, направленная на создание общей нормативно-правовой базы для применения искусственного интеллекта. Подписание пакта отражает стремление «Лаборатории Касперского» содействовать разумному и ответственному использованию технологий ИИ, тем самым компания признает их важность в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Закон об искусственном интеллекте ЕС должен полностью вступить в силу в середине 2026 г. Он направлен на развитие технологий искусственного интеллекта в соответствии с принципами безопасности и этики, а также на устранение соответствующих рисков. Пакт об ИИ призван облегчить переход к новому регулированию, поскольку предлагает организациям активно работать над реализацией ключевых положений будущего законодательства в сфере ИИ.

Подписав соглашение, «Лаборатория Касперского» взяла на себя три основных обязательства: принять стратегию управления ИИ, чтобы способствовать его внедрению внутри самой компании таким образом, чтобы в будущем соответствовать регулированию в этой сфере; определить системы ИИ, которые могут быть отнесены к категории высокого риска в соответствии с Законом об ИИ; повышать уровень осведомленности в области ИИ сотрудников компании и других лиц, работающих с такими системами от имени компании, с учетом их технических знаний, опыта, образования и подготовки, а также контекста, в котором будут использоваться системы ИИ.

В дополнение к основным обязательствам «Лаборатория Касперского» выразила готовность определить риски, связанные с тем, как могут быть затронуты права людей при применении систем искусственного интеллекта; оповещать пользователей, когда с ними взаимодействует непосредственно система искусственного интеллекта; и информировать сотрудников о том, когда на их рабочих устройствах начинается развертывание технологий ИИ.

«В эпоху стремительного развития технологий ИИ крайне важно обеспечить баланс между стремлением к инновациям и эффективным управлением рисками. Мы много лет выступаем за повышение грамотности в области ИИ и обмен знаниями об угрозах, и мы рады присоединиться к числу организаций, помогающих компаниям более ответственно и безопасно использовать преимущества новых технологий. Наши эксперты продолжат развивать открытые и этичные практики использования ИИ и вносить свой вклад в укрепление доверия к таким технологиям», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» обладает опытом в области ИИ и машинного обучения и использует их в своих решениях почти 20 лет. Компания делится опытом, накопленным в собственном центре исследования AI Technology Research Center, чтобы помочь организациям научиться противодействовать рискам, возникающим при внедрении систем искусственного интеллекта.

В 2024 г. «Лаборатория Касперского» присоединилась к Глобальному альянсу по искусственному интеллекту для промышленности и производства, созданному в 2023 г. Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), и к Альянсу в сфере искусственного интеллекта (a-ai.ru), который объединяет ведущие российские технологические компании с целью ответственного развития ИИ.