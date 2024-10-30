«Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт

«Базис», участник российского рынка виртуализации, и Angie, отечественный разработчик программных продуктов для высоконагруженных систем, заключили стратегическое соглашение о разработке первого в России коробочного решения для организации программно-определяемых сетей (SDN). Продукт станет частью экосистемы «Базис» и по своим возможностям будет соответствовать международному решению VMware NSX. Бета-версия нового продукта будет готова к концу 2024 г., а полноценный запуск в коммерческую эксплуатацию состоится в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

Новое SDN-решение разрабатывается эксклюзивно для «Базиса», все права на него будут принадлежать компании. Всего в создании продукта будет задействовано около сотни архитекторов, инженеров и разработчиков. Ядром команды станут специалисты Angie, стоявшие у истоков создания признанного мирового лидера на рынке веб-серверов и балансировки – компании Nginx, а также занимали ведущие инженерные позиции в международном вендоре F5 Networks. Специалисты Angie осуществляли поддержку компаний по всему миру, в том числе входящих в список Fortune 500. Вместе со специалистами «Базиса» они создадут архитектуру нового продукта, напишут и протестируют код, наладят нативное взаимодействие с другими решениями экосистемы компании.

Разрабатываемый продукт предоставит заказчикам возможность централизованно управлять корпоративной сетью на программном уровне, наибольшую выгоду его внедрение принесет в сложных геораспределенных сетях. Установка продукта будет возможна без существенной модернизации оборудования, что позволит сэкономить ИТ-бюджет на «железо». Заказчиками SDN-решения станут крупные компании с обширной ИТ-инфраструктурой – финансовые организации, телекоммуникационные компании, маркетплейсы и т.п. Помимо продукта, будет создана единая точка входа для получения полной технической поддержки и предусмотрены инструменты бесшовного внедрения, в том числе миграции бизнес-процессов с VMWare NSX.

«Давно назрела необходимость полноценного отечественного SDN-решения на замену недоступным на российском рынке зарубежным продуктам, таким как VMWare NSX, Juniper Contrail, Cisco ACI, HPE SDE Controller и др. И дело не только в импортозамещении, направление программно-определяемых сетей само по себе является одним из наиболее перспективных в мире. В России оно особенно актуально: совокупный среднегодовой темп роста сегмента SDN-решений составляет 14%, а к 2027 г. они будут занимать треть рынка инфраструктурных сервисов и достигнут объема около 30 млрд. руб. Потому для достижения главной цели «Базиса» – получения статуса национального чемпиона – нам нужно уже сейчас вкладывать значительные ресурсы в разработку полноценного отечественного SDN. Для этого нужна команда профессионалов, обладающая экспертизой в предметной области, и здесь нам повезло объединить наши усилия со специалистами Angie, у которых есть опыт создания мировых лидирующих решений. У такой именитой команды было множество предложений поучаствовать в перспективных проектах, в том числе международных, однако они выбрали «Базис» и ту амбициозную задачу, которая перед нами стоит. Уверен, вместе мы создадим продукт, способный конкурировать с мировыми разработками не только на российском рынке, но и на глобальном уровне», – отметил Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».

«Разработка полноценного SDN-решения – сложный процесс, выполнение которого под силу лишь профессиональной команде инженеров, сетевых архитекторов и разработчиков. В Angie мы собрали именно такую команду, одну из сильнейших в мире. Качество нашей работы можно увидеть на примере открытого кода нашего веб-сервера, кроме того, нас высоко оценивают другие компании, с которыми мы работали. Например, партнеры на рынке Китая, обратившиеся к нам за помощью в разработке системного ПО. Сотрудничество с «Базис» обеспечит Angie необходимые ресурсы и обогатит экспертизой в сфере виртуализации, мы уже выстроили обмен опытом на уровне архитектуры решений. Нашей первоочередной задачей станет качественная и стабильная реализация ключевых возможностей SDN с приоритетом на внедрение современных инструментов информационной безопасности», – сказал генеральный директор Angie Заур Абасмирзоев.