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Эксперты расскажут как управлять сетевой инфраструктурой в кризис

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29 мая ИТ-компания КРОК проведет онлайн-митап, посвященный теме управления сетевой инфраструктурой в период пандемии и кризиса. Инженеры поделятся практическим опытом и кейсами по оптимизации работы ЦОД и кампусных сетей с помощью программно-определяемых сетей (SDN).

Онлайн-митап будет полезен специалистам, работающим с сетями. Эксперты КРОК расскажут, как с помощью программно-определяемых сетей (SDN) решить большинство критичных для ЦОД и кампусных сетей задач с минимальными ресурсами.

Спикеры разберут несколько кейсов и покажут, как снизить количество рутинных операций по настройке сети, минимизировать ошибки, обеспечить нативную интеграцию с виртуализацией и управлять сетью на уровне приложений. На развернутых в лаборатории КРОК демо-стендах они покажут интерфейс архитектуры SDN.

«Основная идея программно-определяемых сетей – разделение уровня управления сетью от устройств передачи данных. Это изменение парадигмы в построении фабрики. В отличие от классической архитектуры, решения SDN позволяют рассматривать сеть как единую структуру, обеспечивающую взаимодействие всех информационных систем. Такой подход на порядок снижает рутину и исключает ошибки конфигурации, дает возможность виртуализировать сетевые функции. А это позволяет сосредоточиться на главном – обеспечение безопасности взаимодействия конечных устройств или приложений», – говорит Евгений Алыхов, спикер митапа и эксперт по программно-определяемым сетям ИТ-компании КРОК.

Онлайн-митап состоится 29 мая в 11.00 (Мск), бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте компании КРОК.



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