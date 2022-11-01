«Мегафон» ускорил 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске

«Мегафон» завершил первый этап цифровизации ключевого транспортного авиахаба Сибири — нового терминала аэропорта Толмачево. Оператор установил дополнительные базовые станции, увеличил скорость мобильного интернета и расширил площадь покрытия сети на прилегающей территории строящегося аэровокзального комплекса. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Увеличенный радиус действия современного оборудования обеспечивает качественное покрытие на всей территории вокруг нового здания аэропорта, в том числе на подъездных дорогах, парковочном пространстве и перроне терминала. Высокоемкие базовые станции обеспечивают скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Также пассажирам доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE, которая отличается мгновенным соединением, кристально чистым звучанием и возможностью пользоваться мобильным интернетом во время разговора.

По оценкам экспертов, после завершения строительства Новосибирский международный аэропорт им. А.И. Покрышкина станет самым большим региональным авиахабом в Сибири. При этом мощности аэровокзала по обслуживаю пассажиров вырастут вдвое – он сможет принимать до 10 млн. человек в год. Инженеры «Мегафона» уже в ближайшее время приступят ко второму этапу цифровизации комплекса: установке оборудования внутри здания. Техническое решение позволит единовременно предоставлять голосовую связь и мобильный интернет тысячам гостей и сотрудникам терминала, в том числе в главном зале, зонах регистрации, вылета и прилета, «чистой» зоне, багажном отделении, на торговых площадях, а также во всех служебных помещениях.

Анализ обезличенных данных по мобильной активности в сети «Мегафона» подтверждает востребованность главного авиахаба Сибири: только с начала года число пассажиров с сим-картами «Мегафона» здесь выросло в полтора раза, количество голосовых вызовов увеличилось на 17%, а потребление интернет-трафика — на 50%.

«Обновленный аэровокзальный комплекс в Новосибирске станет одним из самых крупных аэропортов России, поэтому для нас очень важно обеспечить его современными технологиями сотовой связи. При проектировании телеком-инфраструктуры мы учитывали особый “профиль” этого объекта: повышенную нагрузку на сеть, особые требования к безопасности и стабильности работы оборудования. Наши инженеры прикладывают все усилия, чтобы уже к моменту официального открытия нового терминала новосибирцы и гости региона могли с максимальным комфортом проводить время в ожидании рейса: смотреть фильмы, слушать музыку онлайн или решать рабочие вопросы с помощью любых цифровых сервисов», — сказал Денис Трофимчук, директор «Мегафона» в Новосибирской области.

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Развитие сети в международном аэропорту им. А. И. Покрышкина входит в план мероприятий, реализуемых в рамках соглашения «Мегафона» и Правительства Новосибирской области.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.