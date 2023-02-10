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МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево

МТС реализовала полное LTE-покрытие внутри нового пассажирского терминала Толмачево в Новосибирске и обеспечила высокоскоростным интернетом гостей и пассажиров главной воздушной гавани Сибири. Скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с позволят им с комфортом пользоваться современными сервисами на всей территории терминала площадью более 58 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростная передача данных доступна внутри терминалов Толмачево, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа. Проведенные работы позволили увеличить скорости и расширить емкость сети на территории взлетно-посадочной полосы и привокзальной площади, где ожидается кратное увеличение гостей не только из близлежащих городов Сибири, но и других российских регионов, а также зарубежья. Абоненты МТС смогут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, поисковыми системами и социальными сетями, а во время ожидания рейсов оперативно решать рабочие вопросы или воспользоваться развлекательными сервисами.

«Мы рады принять участие в «оцифровке» такого масштабного и стратегически важного проекта. Новый терминал соответствует столичному статусу Новосибирска и отвечает международному уровню, в том числе в части оснащения цифровой инфраструктурой. Запуск indoor-покрытия МТС создает максимально комфортные условия как для работников аэропорта, так и для пассажиров, а высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения «облака», интернета вещей, использования Big Data и других технологий для цифровизации аэропорта и развития бизнеса», – сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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