Любимый миллионами Linux превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и сливать данные в США

Fedora может получить встроенные механизмы сбора телеметрии – то есть слежки за пользователями. Идея пока находится на рассмотрении и может быть отклонена сообществом. Разработчики пока не уточняют, зачем им пользовательские данные, но обещают, что будут собирать их «этично». Сейчас самая главная «шпионская» ОС в мире – это Windows, в которой телеметрия появилась еще в 2015 г.

Пользователи под колпаком

В Linux-дистрибутиве Fedora в ближайшей перспективе может появиться телеметрия – сбор и отправка пользовательских данных. С инициативой по ее внедрению выступил один из разработчиков системы – Ифе Молони (Aoife Moloney), а его идею поддержал Майкл Катандзаро (Michael Catanzaro), сотрудник компании Red Hat, ответственный за разработку браузера Epiphany. На данный момент телеметрию собирает, в основном, Windows.

Red Hat – это создатель Fedora, не так давно ушедший из России. Компания американская и в настоящее время принадлежит IBM, техногиганту из США. С высокой степенью вероятности, собираемые данные будут отсылаться именно в эту страну.

На момент публикации материала предложение Молони ожидало рассмотрение комитета Fedora Engineering Steering Committee – в его ведении находится техническая часть процесса разработки ОС. Дополнительно его рассмотрит сообщество, и на любом из этапов оно может быть как принято, так и отклонено.

Что грозит пользователям

Молони предлагает встроить в Fedora телеметрию таким образом, чтобы она включалась при чистой установке операционной системы, то есть, по большому счету, это прицел на новых пользователей. Те же, кто просто обновляет ОС, не придется беспокоиться о том, что Red Hat намерена следить за ними.

Фото: fedoraproject.org Хорошо проработанные правила брандмауэра наверняка помогут защититься от слежки, даже от «этичной»

Согласно идее Молони, новые пользователи смогут отключить телеметрию за пару кликов, но только до того момента, пока не будет совершена первая отправка данных. Сделать это можно при первичной настройке системы или в меню GNOME Сontrol Center. Активировать слежку вручную тоже можно, но только после того, как будет прочитан (просмотрен) весь раздел справки, посвященный конфиденциальности.

Пока доподлинно неизвестно, какие именно пользовательские данные Fedora будет отправлять разработчикам – окончательный список, вероятно, будет составлен, если идея Молони будет одобрена. Пока что предложено собирать информацию о кликах мышкой по рекомендациям установки ПО, а также о частоте открытия меню настроек. Дополнительно будут сливаться подробности о типе используемого накопителя, выбранном языке интерфейса и модели ноутбука, если Fedora установлена именно на мобильный ПК.

Для чего разработчикам потребовалась вся эта информация, они пока не сообщают. Это станет известно позже.

Все по-честному

Сразу после отключения пользователем телеметрии в мастере начальной настройки весь тот объем данных, который система успела накопить, но успела отправить, будет удален из памяти компьютера. Если же, установив Fedora, пользователь пропустит экран начальной загрузки, то система определит это – телеметрия останется активированной, но собранные данные не будут подлежать отправке. По крайней мере, на этом настаивает автор идеи.

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Разработчики собираются сделать сбор пользовательской информации максимально открытым и понятным для самих пользователей и задействовать механизмы так называемой «этической телеметрии» – Azafea. Одна их ее механик – запрет на обращение к внешним сервисам с целью передачи им информации, а также обработка всех полученных данных строго разработчиками, в данном случае теми, кто отвечает за Fedora.

При желании пользователи смогут создать свой сервер сбора телеметрии – это позволит понять, какие именно данные собирает операционная система.

Microsoft, бери пример

Слово «телеметрия» у многих пользователей может вызвать ассоциации с корпорацией Microsoft, которая поставила сбор пользовательских данных на поток. Делает она это на протяжении как минимум восьми лет – с июля 2015 г., когда свет увидела стабильная сборка Windows 10. Именно в этой системе появились механизмы сбора той самой телеметрии, которые, в отличие от предлагаемых в Fedora, нельзя назвать этичными.

Для начала, Microsoft долгое время не раскрывала, какие именно данные о пользователях она собирает – список в итоге оказался весьма внушительным. Вдобавок к этому корпорация не предоставила пользователям удобную возможность отключения слежки за ними – это можно сделать либо через правки реестра, либо при помощи стороннего ПО. Во многих пиратских сборках Windows, столь любимых россиянами, телеметрия выкорчевана «из коробки».

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Столь неуемное желание Microsoft подсматривать за пользователями навлекло на нее несколько волн их гнева. По всей вероятности, негатива было довольно много – не зря же в 2020 г. кнопка отключения телеметрии в Windows 10 все же появилась. Правда, досталась она только корпоративным пользователям.

Выпуск Windows 11 в этом плане к лучшему ничего не изменил. Новая система, как и ее предшественница, собирает и отправляет в Microsoft огромные массивы данных. CNews писал об этом в феврале 2023 г.