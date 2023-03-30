OCS начинает продвижение оборудования INVT Power

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, пополняет портфель оборудования для построения инженерных систем и предлагает партнерам продукцию китайского производителя INVT Power. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Компания является дочерним предприятием INVT Group, производителя решений для промышленной автоматизации и энергетики. Продукцию компании используют клиенты и партнеры для построения инженерной инфраструктуры в серверных и ЦОД, а также обеспечения бесперебойным питанием рабочих мест.

Партнерам OCS будет доступно оборудование INVT Power: источники бесперебойного питания; кондиционеры; микроЦОД; контейнерные ЦОД.

Благодаря сотрудничеству с INVT Power дистрибьютор расширит предложение для партнеров высокотехнологичным оборудованием от известного производителя. Поддержкой и продвижением продукции INVT займется департамент инженерных систем и автоматизации. Сотрудники OCS возьмут на себя обеспечение гарантийного обслуживания, организацию обучающих тренингов для продающих и технических специалистов, а также проведение маркетинговых мероприятий и акций для активного продвижения бренда на российском рынке.

ИБП и кондиционеры INVT Power уже доступны для отгрузки со склада OCS.

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INVT Power является поставщиком решений для комплексного электроснабжения. На сегодняшний день компания получила более 600 патентов. Клиенты и партнеры компании из более чем 80 стран и областей работают в правительстве, финансах, интернете, связи, дорожном движении, электроэнергетике и промышленности.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г.. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.