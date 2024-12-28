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C3 Group C3 Tech СиТри Тех


C3 Tech (СиТри Тех) является резидентом Фонда «Сколково» и работает по нескольким направлениям:

  • Разработка новых продуктов. Команда разработчиков, конструкторов, программистов и продуктологов создают и выводят на рынок новые решения, сопровождая их на протяжении всего жизненного цикла.
  • Обновление и доработка существующих продуктов. Регулярная адаптация и внедрение передовых решений в существующие продукты под новые стандарты заказчиков.
  • Инновационная деятельность и технологии. C3 Tech реализует проект «Комплексная технологическая платформа физической инфраструктуры телекоммуникационных и вычислительных систем», итогом которого станет инновационное решение для ИТ-инфраструктуры и центров обработки данных.

 

 


Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 1
28.12.2024 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

 1
05.11.2024 C3 Solutions объявил о создании C3 Group 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

C3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 3
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 1
C3 Group - C3 Industry - СиТри Индастри 1 1
C3 Group - Группа СиТри 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 37 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 907 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Кыркунов Максим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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