C3 Group C3 Tech СиТри Тех
C3 Tech (СиТри Тех) является резидентом Фонда «Сколково» и работает по нескольким направлениям:
- Разработка новых продуктов. Команда разработчиков, конструкторов, программистов и продуктологов создают и выводят на рынок новые решения, сопровождая их на протяжении всего жизненного цикла.
- Обновление и доработка существующих продуктов. Регулярная адаптация и внедрение передовых решений в существующие продукты под новые стандарты заказчиков.
- Инновационная деятельность и технологии. C3 Tech реализует проект «Комплексная технологическая платформа физической инфраструктуры телекоммуникационных и вычислительных систем», итогом которого станет инновационное решение для ИТ-инфраструктуры и центров обработки данных.
|Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 1
|28.12.2024
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Андрей Штонда -
Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа1
|05.11.2024
|C3 Solutions объявил о создании C3 Group 2
C3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 3
|Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 1
|C3 Group - C3 Industry - СиТри Индастри 1 1
|C3 Group - Группа СиТри 4 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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