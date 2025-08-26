Разделы

Selectel планирует выпуск облигаций объемом 4 миллиарда рублей

Компания Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, объявила о планах размещения нового выпуска облигаций объемом 4 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2,5 года.

Ориентир по ставке купона — не выше 16,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 17,52% годовых. Выплата купона — каждые 30 дней. Сбор книги заявок ожидается 5 сентября.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего облигационного займа объемом 3 млрд руб., срок обращения которого истекает в ноябре этого года, и реализацию инвестиционной программы компании.

«Selectel продолжает поддерживать высокие темпы роста — выручка компании за 1 полугодие 2025 г. увеличилась на 46% год к году. Облигационные займы остаются для нас надежным инструментом финансирования, позволяющим поддерживать масштабирование бизнеса на перспективном рынке облачных инфраструктурных сервисов. Долговая нагрузка Selectel остается на комфортном уровне с учетом высокой операционной эффективности и рентабельности бизнеса», — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

Агентом по размещению выступает ИК «Табула Раса». Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих брокеров.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Надежность Selectel как эмитента подтверждают рейтинги кредитоспособности: ruAA- от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом и рейтинг уровня А+ (RU) от агентства «АКРА» со стабильным прогнозом.

На текущий момент в обращении находятся 4 облигационных займа Selectel: два выпуска объемом 3 млрд руб. каждый с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) годах, а также 2 выпуска по 4 млрд руб., срок обращения которых заканчивается в 2026 (RU000A1089J4) и 2027 (RU000A10A7S0) гг.

