Совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий» покупает долю в крупнейшем независимом российском облачном провайдере Selectel

«Каталитик Пипл» приобрел 25% акций АО «Селектел» — независимого провайдера ИT-инфраструктуры. Сделка продолжает стратегию «Интерроса» по развитию высокотехнологичных направлений бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Интерроса».

Компания Selectel работает на базе собственных дата-центров, управляет облачной платформой собственной разработки.

Selectel развивается в одном из самых динамичных сегментов ИT-рынка. Согласно данным аналитического агентства iKS-Consulting, к 2028 облачный рынок в России достигнет объема в 464 млрд руб., при среднегодовых темпах роста около 30%.

«Вхождение в капитал Selectel открывает возможности для формирования новых синергичных решений между активами «Интерроса». В частности, речь идет об использовании ИT-инфраструктурных сервисов Selectel в операционной деятельности «Т-Технологий». Инвестиция также создает основу для развития совместных решений с другим технологическим активом «Интерроса» — компанией «Рексофт». В том числе для запуска комплексных сервисов по предоставлению вычислительных мощностей, платформ и облачной инфраструктуры для крупных корпоративных клиентов. Мы надеемся, что совместная работа инженерных команд будет способствовать общему росту компетенций и экспертизы в контуре активов Интерроса», — отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.