Selectel запускает сервис Manpages по работе с документацией с умным ИИ-помощником

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, анонсировал запуск публичного ресурса SelectOS Manpages для работы с мануалами из репозитория SelectOS. Сервис находится в открытом доступе и с его помощью любой пользователь может оперативно найти и обратиться к необходимым руководствам, упростив работу с Linux-дистрибутивами. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Manpages разработан в ответ на запрос ИT-сообщества, а именно тех, кто регулярно работает с серверными ОС и сталкивается с возросшей нагрузкой и необходимостью регулярно обращаться к справочным порталам. Новый веб-ресурс позволит в удобном формате находить маны (мануалы) из репозитория SelectOS, а также воспользоваться умным ИИ-помощником для упрощения работы с манами. Работа с серверной операционной системой подразумевает регулярное обращение к терминалу, который является основным инструментом системного администратора для проверки и обновления программ, а также для управления зависимостями и данными. Все рабочее ПО в терминале имеет свои текстовые маны и для работы с ними специалистам приходится искать их на разрозненных внешних ресурсах, проверять актуальность версий и вручную выбирать нужные инструкции. В свою очередь, SelectOS Manpages упрощает доступ к манам, максимально полно охватывает всю необходимую документацию и позволяет сделать поиск точным и быстрым в режиме одного окна.

«Мы стремимся сделать SelectOS не только эффективной и полезной для бизнеса, но и удобной для конечных пользователей, которые непосредственно будут работать с системой. Специально для этого мы разработали портал Manpages с актуальной базой мануалов по всему ПО в составе репозитория. Запуск этого сервиса стал еще одним шагом по развитию операционной системы. Клиенты получают готовую оптимизированную платформу с широким спектром предварительно настроенного и оптимизированного ПО, с которым теперь можно работать ещё быстрей и проще. Новый ресурс также может стать универсальным инструментом даже для тех, кто не использует нашу серверную операционную систему, поскольку доступен онлайн всем пользователям и не требует запуска сервера или установки пакетов»‎, — сказал Кирилл Дмитриев, менеджер продукта SelectOS.

SelectOS — это серверная операционная система на базе Debian, разработанная командой Selectel. Разработка включает в себя широкий пакет предварительно настроенного и оптимизированного для работы серверного программного обеспечения — веб-серверы, балансировщики, серверы баз данных, встроенные системы резервного копирования. Локальный репозиторий, размещенный на инфраструктуре Selectel, позволяет своевременно обновлять программное обеспечение и критически важные компоненты системы. Также провайдер обеспечивает расширенную техническую и экспертную поддержку.