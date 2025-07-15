Selectel усовершенствовал новую версию собственной серверной операционной системы

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, продолжает развивать SelectOS — серверную операционную систему корпоративного класса на базе Debian. Новая версия продукта, усовершенствованная под потребности бизнеса, призвана снизить нагрузку на ИT-специалистов за счет удобных инструментов управления, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат. Решение создано для эффективной серверной работы с фокусом на реальные задачи бизнеса: оно оптимизирует работу инфраструктуры, а не просто предлагает альтернативу зарубежным продуктам. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

С момента коммерческого запуска SelectOS скачана более двух тыс. раз, а количество полноценных установок операционной системы ежемесячно растет на 30%. Также команда расширила функционал системы — теперь решение обладает возможностью автоматической установки на выделенных серверах и поддержкой запуска через облако.

Помимо этого, одним из ключевых направлений развития SelectOS стало расширение репозитория приложений, адаптированных под технологию DPDK (Data Plane Development Kit — набор библиотек и драйверов для быстрой обработки сетевых пакетов). Это особенно важно, например, для стриминговых сервисов, где критически важны стабильность передачи данных и эффективная обработка больших потоков информации. Решение позволит таким компаниям сократить затраты на передачу данных в три раза, а также увеличить эффективность использования одного ядра процессора до 120%. Благодаря оптимизации через DPDK компании смогут обслуживать больше пользователей без увеличения серверных мощностей, сохраняя при этом высокое качество трансляции.

«Мы развиваем SelectOS как специализированное решение для серверных задач, предлагая клиентам не набор разрозненных инструментов, а готовую оптимизированную платформу. Наша цель — не просто предложить альтернативу иностранному ПО, а создать систему, которая эффективно решает задачи бизнеса. Для большинства компаний критически важны стабильность и эффективность обработки данных — и мы работаем именно над этим. Фактически SelectOS становится неотъемлемой частью программно-аппаратного комплекса, где операционная система становится ключевым связующим звеном между оборудованием и бизнес-задачами»‎, — сказал Кирилл Дмитриев, менеджер продукта SelectOS.