Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

Selectel усовершенствовал новую версию собственной серверной операционной системы

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, продолжает развивать SelectOS — серверную операционную систему корпоративного класса на базе Debian. Новая версия продукта, усовершенствованная под потребности бизнеса, призвана снизить нагрузку на ИT-специалистов за счет удобных инструментов управления, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат. Решение создано для эффективной серверной работы с фокусом на реальные задачи бизнеса: оно оптимизирует работу инфраструктуры, а не просто предлагает альтернативу зарубежным продуктам. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

С момента коммерческого запуска SelectOS скачана более двух тыс. раз, а количество полноценных установок операционной системы ежемесячно растет на 30%. Также команда расширила функционал системы — теперь решение обладает возможностью автоматической установки на выделенных серверах и поддержкой запуска через облако.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Помимо этого, одним из ключевых направлений развития SelectOS стало расширение репозитория приложений, адаптированных под технологию DPDK (Data Plane Development Kit — набор библиотек и драйверов для быстрой обработки сетевых пакетов). Это особенно важно, например, для стриминговых сервисов, где критически важны стабильность передачи данных и эффективная обработка больших потоков информации. Решение позволит таким компаниям сократить затраты на передачу данных в три раза, а также увеличить эффективность использования одного ядра процессора до 120%. Благодаря оптимизации через DPDK компании смогут обслуживать больше пользователей без увеличения серверных мощностей, сохраняя при этом высокое качество трансляции.

«Мы развиваем SelectOS как специализированное решение для серверных задач, предлагая клиентам не набор разрозненных инструментов, а готовую оптимизированную платформу. Наша цель — не просто предложить альтернативу иностранному ПО, а создать систему, которая эффективно решает задачи бизнеса. Для большинства компаний критически важны стабильность и эффективность обработки данных — и мы работаем именно над этим. Фактически SelectOS становится неотъемлемой частью программно-аппаратного комплекса, где операционная система становится ключевым связующим звеном между оборудованием и бизнес-задачами»‎, — сказал Кирилл Дмитриев, менеджер продукта SelectOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

В России создана группировка БПЛА для работы на Крайнем Севере без стабильной связи

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Власти назначили организацию, ответственную за суверенный мессенджер Max

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще