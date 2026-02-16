Разделы

Selectel планирует выпуск облигаций объемом 5 миллиардов рублей

Компания Selectel, независимый провайдер ИT-инфраструктуры в России, планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения три года. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Ориентир по ставке купона — не выше 16,60% годовых, что соответствует эффективной доходности 17,92% годовых. Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней.

Сбор книги заявок ожидается 27 февраля 2026 г.

Привлеченные средства компания направит на рефинансирование облигационного выпуска серии 001P-04R объемом 4 млрд руб., который будет погашен в апреле 2026 г., а также реализацию инвестиционной программы компании.

«На протяжении пяти лет Selectel успешно привлекает финансирование на рынке облигаций, сохраняя при этом комфортный уровень долговой нагрузки и высокую маржинальность благодаря зрелой и предсказуемой бизнес-модели. 99% нашей выручки остается рекуррентной, это подтверждает высокое доверие со стороны клиентов. Мы видим устойчивый рост спроса на облачные решения в ключевых отраслях экономики — ИT, ритейле и финансовом секторе. При этом спрос активно трансформируется: сегодня компании все чаще обращаются с запросом на запуск и поддержку AI-проектов. Широкая линейка GPU-ускорителей и портфолио платформенных сервисов позволяет Selectel эффективно закрывать потребности бизнеса в этом направлении. Новый выпуск корпоративных облигаций станет логичным шагом в стратегии компании по последовательному привлечению средств для развития и масштабирования ключевых IaaS- и PaaS-продуктов, а также укрепления лидерских позиций на рынке», — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Надежность Selectel как эмитента подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: А+(RU) от «АКРА» со стабильным прогнозом и ruAA- от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

Агентом по размещению выступает ИК «Табула Раса». Принять участие будет предложено через большинство ведущих брокеров.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Цифровизация

На текущий момент в обращении находятся четыре облигационных займа Selectel общим объемом 17 млрд руб.: 001P-03R(RU000A106R95),001P-04R(RU000A1089J4), 001P-05R(RU000A10A7S0), 001P-06R(RU000A10CU89). Первые два выпуска на сумму 3 млрд руб. каждый погашены в 2024 и 2025 гг. соответственно.

Финансовые показатели Selectel

За девять месяцев 2025 г. выручка Selectel от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 43% год к году до 11,7 млрд руб. Общая выручка компании по итогам девяти месяцев 2025 г. составила 13,5 млрд руб., что на 42% выше, чем за аналогичный период 2024 г.

Показатель скорректированной EBITDA вырос до 7,8 млрд руб., а рентабельность по скорр. EBITDA достигла высокого уровня в 58%.

Отношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,7х на 30 сентября 2025 г.

