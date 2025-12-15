Разделы

Александр Тугов назначен на позицию директора ИИ-вертикали Selectel

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, объявляет о назначении Александра Тугова на позицию директора ИИ-вертикали. В новой должности руководитель будет отвечать за формирование и развитие инфраструктурных и платформенных продуктов для ИИ-задач. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Назначение стало логичным шагом в рамках анонсированной в октябре 2025 г. стратегии Selectel в области искусственного интеллекта: компания сообщила о планах инвестировать 10 млрд руб. в экосистему сервисов для ИИ-проектов до 2031 г.

В зону ответственности директора ИИ-вертикали войдет формирование стратегии ИИ-направления компании. Александр будет отвечать за развитие линейки ИИ-решений, интеграцию новых сервисов с облачной инфраструктурой Selectel, а также обеспечение их соответствия требованиям информационной безопасности. Особое внимание будет уделено направлению партнерств с ведущими российскими ИИ-вендорами и интеграции сторонних моделей и фреймворков в платформу компании для эффективного решения задач клиентов в режиме «одного окна».

«Количество ИИ-проектов в самых разных отраслях — от промышленности и медицины до ритейла — активно растет. По прогнозам, рынок технологий искусственного интеллекта в 2025 году вырастет на 25–30%, достигнув 1,9 трлн руб, — сказал Александр Тугов. — Обладая многолетней экспертизой в построении высокопроизводительной ИT-инфраструктуры, Selectel уже сегодня предлагает широкий спектр решений для ИИ/ML-задач — от вычислительных мощностей c GPU и сервисов для хранения данных до платформенных сервисов для обучения и инференса ИИ-моделей. На новом этапе мы не только продолжим развитие IaaS-решений, но и сфокусируемся на платформенных продуктах для задач искусственного интеллекта. Такой подход позволит нам комплексно закрывать потребности бизнеса, помогая компаниям строить и масштабировать собственные ИИ-решения и значительно сокращать сроки запуска проектов».

Александр Тугов присоединился к команде Selectel в 2010 г. и прошел путь от системного инженера до руководящих ролей. В 2017 г. перешел на позицию директора по развитию услуг — отвечал за направление выделенных серверов и другие продукты. Под его руководством запущен ряд новых сервисов, среди которых ML- и Inference-платформа, а также готовое облако «». Александр регулярно принимает участие в отраслевых мероприятиях в качестве спикера и амбассадора бренда Selectel.

