Selectel увеличила объем нового выпуска облигаций до 6 млрд рублей

Компания Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения шестого выпуска облигаций по ставке купона 15,40% годовых сроком на 2,5 года.

Общий спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов превысил изначальный объем в 2,5 раза и составил 10 млрд руб. В ответ на высокую заинтересованность аудитории инвесторов Selectel увеличила итоговый объем нового выпуска облигаций до 6 млрд руб.

Половина денежных средств, полученных от размещения, будет направлена на рефинансирование второго выпуска облигаций, остальная часть — на поддержание дальнейшего роста компании.

«Шестой выпуск облигаций Selectel уже традиционно для компании вызвал большой интерес среди инвесторов. По итогам сбора заявок размер выпуска был увеличен до 6 млрд руб. благодаря значительному спросу как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Мы сохраняем цель по поддержанию комфортного уровня долговой нагрузки, которая на фоне активного роста компании обеспечивает необходимый уровень гибкости для развития Selectel», — отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Сбор заявок прошел 23 сентября 2025 г. путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 26 сентября 2025 г.

