Arenadata и Selectel представили совместный ПАК для высоконагруженной аналитики

Компания Selectel, независимый российский провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, и группа Arenadata, российский разработчик ПО систем управления и обработки данных, объявили о запуске совместного программно-аппаратного комплекса (ПАК), предназначенного для построения отказоустойчивых аналитических платформ и корпоративных хранилищ данных. Решение ориентировано на крупный бизнес с повышенными требованиями к безопасности и устойчивости ИТ-инфраструктуры. В его основе — аналитическая СУБД Arenadata DB (ADB) и серверы Selectel собственной разработки.

ПАК представляет собой полностью локализованную, готовую к эксплуатации платформу. В составе решения программное обеспечение Arenadata, высокопроизводительное оборудование и промышленная поддержка от Selectel, а также инструменты, упрощающие запуск, масштабирование и эксплуатацию инфраструктуры. Все компоненты прошли предварительное тестирование на совместимость, что гарантирует стабильную и предсказуемую работу системы. Платформа может быть развернута как на площадке заказчика (on-premise), так и в дата-центрах Selectel, включая гибридные сценарии размещения.

Новое решение позволит бизнесу ускорить запуск аналитических систем, сократить технические и организационные издержки, а также минимизировать риски при внедрении. Архитектура ПАК спроектирована под задачи заказчиков из разных отраслей — от телеком- и финансового сектора до промышленности, логистики и энергетики. Благодаря сценарному подходу продукт гибко адаптируется под специфические требования бизнеса, в том числе обеспечивая поддержку AI/ML-нагрузок.

Платформа может служить технологической основой в том числе для IoT-систем, где важна доступность высокопроизводительной инфраструктуры рядом с источниками данных. Для задач, требующих обработки информации в реальном времени (например, в логистике или телекоммуникациях), система обеспечивает минимальные задержки за счет встроенных механизмов работы с непрерывными потоками данных.

«ПАК — результат тесной совместной работы команд Группы Arenadata и Selectel. Мы объединили наши ключевые компетенции: технологическую экспертизу в области хранения и аналитики данных и сильную инфраструктурную базу. Уникальный опыт Selectel — создание индивидуальных инфраструктурных решений. Это делает наше партнерство особенно ценным: вместе мы предлагаем продукт, способный точно соответствовать требованиям нашего заказчика, — отметил Антон Близгарев, директор по развитию бизнеса группы Arenadata.

«Современные компании сталкиваются с ростом объемов данных, усложнением IT-ландшафта и нехваткой профильных специалистов. В этих условиях особенно востребованы предсказуемые, устойчивые и готовые к быстрому запуску технологические решения. Наш продукт с Arenadata — это не просто интеграция серверного оборудования и ПО. Мы объединили экспертизу партнеров в развертывании bare metal-решений и edge-инфраструктур, чтобы создать сбалансированную цифровую платформу, способную отвечать на нестандартные запросы заказчиков с повышенными требованиями к безопасности и производительности», — сказал Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel.

Группа Arenadata и Selectel продолжат развивать линейку совместных решений, расширяя возможности заказчиков в сфере работы с большими данными. Новые продукты дополнят текущие разработки партнеров и сохранят ориентир на ключевые требования бизнеса — масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность данных.