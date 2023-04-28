Выручка Selectel составила 8,1 млрд рублей по итогам 2022 года

Selectel опубликовала аудированные финансовые результаты по стандартам МСФО за 2022 г.



Ключевые показатели: в 2022 г. выручка выросла более чем в полтора раза, составив 8,1 млрд руб.; показатель EBITDA увеличился с 2,3 до 4,1 млрд руб.; рентабельность по EBITDA выросла на 4 процентных пункта до 50%; показатель чистой прибыли вырос в 4,6 раза; по данным iKS-Consulting, Selectel поднялся на одну позицию среди российских провайдеров IaaS и занял третье место с долей рынка в 9,5%.

Основными сегментами, принесшими наибольшую выручку компании, стали: приватные облака на базе выделенных серверов, показавшие рост выручки на 64% год к году; публичные и приватные облака, выросшие на 92% год к году.

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«2022 г., несмотря на объективные вызовы, принес новые возможности для российского IT-рынка. Мы смогли быстро адаптироваться к новым реалиям и продолжили совершенствовать собственные инфраструктурные и платформенные решения с учетом конкретных задач бизнеса наших клиентов. Благодаря широкому продуктовому предложению был реализован ряд крупных проектов. Так, Selectel предоставил инфраструктуру для запуска облачной платформы X5 Group и заключил ряд важных соглашений с государственными заказчиками. Также было расширено сотрудничество с действующими клиентами: многим из них мы помогли в краткие сроки нарастить вычислительные мощности и перенести данные от зарубежных провайдеров. Кроме того, мы успешно разместили второй выпуск корпоративных облигаций, а кредитный рейтинг Selectel был повышен до уровня А+(RU) и ruA+ агентствами АКРА и Эксперт РА, соответственно. Все это позволило Selectel заложить базу для роста ключевых финансовых показателей и увеличить долю на рынке. В 2023 мы продолжим инвестировать в развитие сервисов IT- инфраструктуры, чтобы поддержать быстро растущие потребности российского рынка», – сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.