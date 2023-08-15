Selectel разместила третий выпуск облигаций на Московской бирже

Компания Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, разместила третий выпуск корпоративных облигаций объемом 3 млрд руб. по ставке купона 13,3% годовых со сроком 3 года.

Полученные средства позволят компании рефинансировать первый выпуск облигаций со сроком обращения до февраля 2024 г., а также поддержать реализацию инвестиционной программы.

Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-00575-R-001P-02E от 27.01.2021.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа 2023 г. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 18 августа.

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«Мы увидели высокий интерес к новому выпуску Selectel среди широкого круга инвесторов, при этом больше половины спроса пришлось на розничных инвесторов. В ходе формирования книги заявок спрос превысил планируемый размер выпуска 4 млрд руб., однако, с учетом конъюнктуры рынка в момент размещения, мы приняли решение снизить объем до 3 млрд. В итоге мы предложили участникам привлекательную в текущих реалиях ставку купона», — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. Selectel провел в феврале 2021 г. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Второй выпуск объемом 3 млрд руб. компания разместила в ноябре 2022 г. Ставка купона была установлена на уровне 11,5% годовых.