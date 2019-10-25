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Rusonyx поглотил одного из старейших хостинг-провайдеров «Зенон»

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Хостинг и домены

Компания Rusonyx объявила о приобретении компании «Зенон Н.С.П.», первопроходца хостингового бизнеса в России. После сделки годовой оборот объединенной структуры превысит 200 млн руб., а контроль над группой сохранят японский венчурный фонд United Managers Japan (UMJ) и СЕО Rusonyx – Константин Анисимов.

Интеграция «Зенон Н.С.П.» в состав Rusonyx проведена путем поглощения. В результате сделки база пользователей объединенной компании дополнительно увеличится на 15 тыс. клиентов и превысит 25 тыс. клиентов. Сотрудники «Зенона» войдут в состав команды Rusonyx.

Таким образом, объединенные Rusonyx и «Зенон Н.С.П.» займут ведущую позицию в области предоставления услуг хостинга и облачной ИТ инфраструктуры в России, считают в компании. Также, за счет объединения инфраструктуры двух дата центров и объединения технической поддержки, ожидается значительный рост операционной эффективности и сопутствующих бизнес-показателей.

«Эта сделка является логичным шагом в условиях растущей конкуренции в нашем бизнесе, и четко соответствует мировому тренду на консолидацию отрасли. – отметил Константин Анисимов, генеральный директор Rusonyx. – Нам важно, что в конечном счете клиенты объединенной компании получат доступ к новейшим хостинговым и облачным услугам, а мы как команда станем значительно эффективнее».

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