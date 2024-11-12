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Amazon Web Services AWS S3 Amazon S3 Amazon Simple Storage Service облачное объектное хранилище

Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище


12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО

айдер «Инферит Облако» усиливает экосистему IaaS-продуктов новым релизом — объектным хранилищем S3 (Simple Storage Service). Решение предназначено для хранения и извлечения данных в виде объект
20.02.2024 Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3

йт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с инструментами Amazon S3 и популярными решениями для администрирования хранилищ. Объектное хранилище S3 от «
19.01.2021 Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД

Совместимое с Amazon S3 хранилище прошло внешний аудит по требованиям для третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Полученное заключение аудиторов подтверждает, что объектное хранилище S3 соо
17.01.2020 Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

20 лет, до сих пор нет какого-то одного общепринятого стандарта интерфейса. Но за это время довольно прочно закрепилась тройка самых популярных интерфейсов: S3 API. В данном случае S3 переводится как Simple Storage Service. Данный интерфейс принадлежит облачному провайдеру Amazon. Object Storage API или Swift API. Данный интерфейс принадлежит компании OpenStack. Это некоммерческая организац
12.04.2018 Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3

ных. В объектном хранилище можно размещать контент и медиафайлы, к которым требуется постоянный доступ, а также каталоги, архивы и резервные копии. Объектное хранилище DataLine полностью совместимо с Amazon S3. В основе сервиса лежит система хранения данных Lenovo DX 8200C на платформе Cloudian. Платформа поддерживает полную функциональность основного и расширенного Amazon S3 API. Ин
22.06.2016 В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix

ван Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с ресурса Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Информация об этом содержится в картотеке Antizapret.info. Amazon S3 - час

Публикаций - 198, упоминаний - 219

Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:

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