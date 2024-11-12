Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО айдер «Инферит Облако» усиливает экосистему IaaS-продуктов новым релизом — объектным хранилищем S3 (Simple Storage Service). Решение предназначено для хранения и извлечения данных в виде объект

Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3 йт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с инструментами Amazon S3 и популярными решениями для администрирования хранилищ. Объектное хранилище S3 от «

Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД Совместимое с Amazon S3 хранилище прошло внешний аудит по требованиям для третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Полученное заключение аудиторов подтверждает, что объектное хранилище S3 соо

Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф 20 лет, до сих пор нет какого-то одного общепринятого стандарта интерфейса. Но за это время довольно прочно закрепилась тройка самых популярных интерфейсов: S3 API. В данном случае S3 переводится как Simple Storage Service. Данный интерфейс принадлежит облачному провайдеру Amazon. Object Storage API или Swift API. Данный интерфейс принадлежит компании OpenStack. Это некоммерческая организац

Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3 ных. В объектном хранилище можно размещать контент и медиафайлы, к которым требуется постоянный доступ, а также каталоги, архивы и резервные копии. Объектное хранилище DataLine полностью совместимо с Amazon S3. В основе сервиса лежит система хранения данных Lenovo DX 8200C на платформе Cloudian. Платформа поддерживает полную функциональность основного и расширенного Amazon S3 API. Ин