Amazon Web Services AWS S3 Amazon S3 Amazon Simple Storage Service облачное объектное хранилище
|12.11.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО
айдер «Инферит Облако» усиливает экосистему IaaS-продуктов новым релизом — объектным хранилищем S3 (Simple Storage Service). Решение предназначено для хранения и извлечения данных в виде объект
|20.02.2024
|
Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3
йт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с инструментами Amazon S3 и популярными решениями для администрирования хранилищ. Объектное хранилище S3 от «
|19.01.2021
|
Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД
Совместимое с Amazon S3 хранилище прошло внешний аудит по требованиям для третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Полученное заключение аудиторов подтверждает, что объектное хранилище S3 соо
|17.01.2020
|
Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф
20 лет, до сих пор нет какого-то одного общепринятого стандарта интерфейса. Но за это время довольно прочно закрепилась тройка самых популярных интерфейсов: S3 API. В данном случае S3 переводится как Simple Storage Service. Данный интерфейс принадлежит облачному провайдеру Amazon. Object Storage API или Swift API. Данный интерфейс принадлежит компании OpenStack. Это некоммерческая организац
|12.04.2018
|
Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3
ных. В объектном хранилище можно размещать контент и медиафайлы, к которым требуется постоянный доступ, а также каталоги, архивы и резервные копии. Объектное хранилище DataLine полностью совместимо с Amazon S3. В основе сервиса лежит система хранения данных Lenovo DX 8200C на платформе Cloudian. Платформа поддерживает полную функциональность основного и расширенного Amazon S3 API. Ин
|22.06.2016
|
В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix
ван Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с ресурса Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Информация об этом содержится в картотеке Antizapret.info. Amazon S3 - час
Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочарникова Татьяна 83 4
|Степаненко Василий 42 4
|Тимашев Ратмир 69 3
|Ройфман Роман 16 3
|Мегрелишвили Георгий 27 3
|Ганин Егор 54 3
|Андриевский Сергей 13 3
|Дергилёв Никита 44 2
|Burr Matt - Барр Мэтт 3 2
|Шилак Ксения 28 2
|Ампелонский Вадим 31 2
|Madaio Bob - Мадайо Боб 8 2
|Грамматчиков Алексей 4 2
|Кубарев Алексей 52 2
|Лепехина Людмила 2 2
|Murphy Barbara - Мерфи Барбара 5 2
|Ефимов Илья 2 2
|Карасев Антон 19 2
|Галушкин Олег 182 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|Настасенко Марина 9 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Данильянц Алексей 20 1
|Захаров Юрий 14 1
|Яшин Дмитрий 14 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Долматов Денис 7 1
|Кузнецов Иван 13 1
|Пухов Евгений 12 1
|Мищук Сергей 4 1
|Кандауров Сергей 1 1
|Авраменко Сергей 1 1
|Murley Chris - Мерли Крис 1 1
|Tripp Martin - Трипп Мартин 1 1
|Московченко Александр 3 1
|Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.