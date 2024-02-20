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Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3

Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3. Новый сервис позволяет хранить десятки петабайт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с инструментами Amazon S3 и популярными решениями для администрирования хранилищ.

Объектное хранилище S3 от «Нубес» (Nubes) предоставляет неограниченные ресурсы для хранения данных. При необходимости его объем можно расширить до нескольких десятков петабайт. Капитальные вложения не требуются как при подключении хранилища, так и при его масштабировании. Оплачиваются только используемые ресурсы и исходящий трафик.

При этом хранилище S3 удобно администрировать. Для работы с данными можно использовать привычные инструменты Amazon S3, а также CyberDuck, WinSCP и другие файловые менеджеры.

Сервис-провайдер обеспечивает сохранность и безопасность хранимых данных, что фиксируется в детальном соглашении об уровне обслуживания (SLA). Все данные резервируются на нескольких серверах, благодаря чему гарантируется надежность сервиса. Если клиенту необходима усиленная защита информации, то он может использовать шифрование на стороне сервера и клиента.

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Для удобства компаний и оптимизации их затрат сервис-провайдер организовал два типа хранилища: горячее (Hot Storage) и холодное (Cold Storage). Выбор варианта зависит от частоты доступа к объектам и требований к их хранению. Если данные активно используются и к ним необходимо обращаться быстро, то больше подойдет горячее хранилище. Если доступ к объектам требуется редко, но хранить их нужно обязательно, то лучше воспользоваться холодным хранилищем.

«Новый сервис особенно полезен онлайн-ритейлерам, разработчикам AI-решений, банкам и другим компаниям, которым приходится работать с большими объемами информации, — отметил Василий Степаненко, генеральный директор компании «Нубес» (Nubes). — В частности, в нашем объектном хранилище S3 бизнес может размещать датасеты и неструктурированные данные, резервные копии и архивы, логи, медиафайлы, контент статических сайтов, сведения с IoT-устройств».

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