«Группа Астра» идет в облака вместе с провайдером Rusonyx

«Группа Астра» продолжает реализацию запущенной в 2020 г. стратегии M&A и объявляет о получении опционов на приобретение 80% доли в Rusonyx — облачном провайдере со специализацией на предоставлении облаков с обслуживанием. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Rusonyx (ООО «Русоникс») — это провайдер современной облачной инфраструктуры и лидер в области предоставления управляемых услуг (managed services). Rusonyx создает сервисы для своих клиентов и постоянно работает над их развитием. Клиентская база компании насчитывает более 30 тыс. организаций – это интернет-магазины, банки, ритейл, медиабизнес и производственные предприятия.

Важным вектором для «Группы Астра» станет работа не только с корпоративным сектором, но и средним бизнесом. Клиенты из данного сегмента смогут получать в облаке доступ и к продуктам, и к услугам сопровождения. Это востребованное предложение, так как быстро и с минимальными рисками перевести ИТ-инфраструктуру на отечественные ИТ-решения можно при наличии штата квалифицированных профильных специалистов, которым располагают далеко не все средние компании, и теперь они смогут получать профессиональную помощь от опытных экспертов.

Еще одним значимым направлением становится развитие и усиление сотрудничества с ключевыми облачными провайдерами. Цель этого взаимодействия состоит в том, чтобы предоставлять из их облаков ПО и сервисы «Группы Астра». Благодаря такой кооперации российские компании смогут строить распределенные отказоустойчивые инфраструктуры на базе единого стека продуктов.

«Наша стратегическая ставка — облачная платформа с акцентом на безопасности, управляемости и высококлассной сервисной экспертизе. У «Группы Астра» в продуктовом портфеле уже есть весь необходимый системный софт, например, ОС, СУБД и средства автоматизации, на базе которого можно легко развернуть и масштабировать облачные инфраструктуры. И мы видим, что благодаря синергии с опытной командой Rusonyx мы сможем реализовать наши планы. Еще одно важное новшество — это переход на рекуррентную бизнес-модель, когда клиент получает непрерывный доступ к продукту или услугам за регулярные платежи. Планируем, что уже в 2027 г. у нас половина выручки будет приходить по облачной бизнес-модели. Это удобно для клиентов, так как позволяет им экономить на капитальных затратах и гибко планировать свой долгосрочный бюджет, а мы сможем оперативно предоставлять им обновления, и благодаря этому в их распоряжении будет самый актуальный и безопасный софт», – сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

«Наши взгляды на развитие российского облачного рынка и его продуктовых экосистем полностью совпали с видением «Группы Астра», – отметил Константин Анисимов, генеральный директор Rusonyx. – Безопасность и комплексное предложение облачного системного ПО вместе с высоким уровнем сервиса востребованы как никогда, это именно тот результат нашей совместный работы, который клиенты очень быстро начнут использовать».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.