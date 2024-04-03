Создатель Astra Linux покупает двух старейших облачных провайдеров

ГК «Астра» выходит на рынок облачных решений и приобретает двух старейших игроков интернет-доступа – «Караван» и «Русоникс» (владелец провайдера «Зенон Н.С.П.»). Сумма сделок составит 300-400 млн руб.

ГК «Астра» приобретает ВДЦ «Караван» и «Русоникс»

Группа компаний «Астра» сообщила о заключении опциона на приобретение 80% доли в провайдере облачных услуг Rusonyx (ООО «Русоникс»).

Согласно годовому отчету компании, опцион также охватывает еще одну компанию – ВДЦ «Караван». Стоимость реализации опционов составит от 313 млн до 438 млн руб.

Кроме того, «Астра» получила права на приобретение еще 20% в указанных компаний в зависимости от цены акций «Астра». По словам собеседника CNews в группе «Астра», 100% ВДЦ «Караван» владеет Константин Анисимов. Единственным владельцем ООО «Русоникс» является также Константин Анисимов, он же занимает посты гендиректора «ООО «Рупост» и ВДЦ «Караван».

В 2019 г. «Русоникс» также приобрела хостинг-провайдера «Зенон Н.С.П.» (Zenon), который впоследствии был присоединен к «Русоникс».

ГК «Астра» ГК «Астра» выходит на рынок облачных решений и приобретает двух старейших игроков интернет-доступа – «Караван» и «Русоникс»

Zenon и «Караван» - входят в число пионеров московского рынка доступа в интернет. Они начинали в 1990-х годах с оказания услуг коммутируемого доступа в интернет (dial-up), затем переориентировались на услуги хостинга.

Синергия между разработчиком системного ПО и поставщиком облачных услуг

Выручка «Русоникс» за 2022 г. составила 160 млн руб., чистая прибыль – 46 млн руб. Выручка ВДЦ «Караван» за 2023 г. составила 36 млн руб., чистая прибыль – 22 млн руб. ВДЦ «Караван» работает под торговой маркой Caravan Aero и оказывает услуги в области облачных решений.

«Русоникс» предоставляет облачную инфраструктуру для электронной коммерции и медиапроектов, клиентами являются более 30 тыс. компаний.

По словам технического директора группы «Астра» Антона Шмакова поясняет, что в продуктовом портфеле группы есть весь необходимый системный софт (ОС, СУБД и пр.), на базе которого можно легко развернуть и масштабировать облачные инфраструктуры. «Еще одно важное новшество – это переход на рекуррентную бизнес-модель, когда клиент получает непрерывный доступ к продукты или услугам за регулярные платежи, Планируется, что к 2027 г. половина нашей выручки будет приходится на облачные бизнес-модели».

Финансовые итоги «Астра» за 2023 год

Одновременно ГК «Астра» представила финансовые итоги за 2023 г. Выручка компании выросла на 76% до 9,54 млрд руб. Валовая выручка выросла на 56% до 7,13 млрд руб., операционная прибыль – на 46% до 2,09 млрд руб.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) увеличилась на 44% до 4,2 млрд руб., рентабельность по данному показателю составляет 43,5%. Чистая прибыль увеличилась на 18% до 3,6 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составляет 38,1%.

Объем отгрузок составил 11,2 млрд руб., увеличившись за год на 75%. В том числе продажи флагманского продукта Astra Linux увеличились на 51%, доходы от экосистемы выросли на 1425, а выручка от сопровождения продуктов удвоилась.

Капитальные затраты на ИТ-разработку увеличились в два раза и составили 1,4 млрд руб. Количество сотрудников увеличилось в 1,5 раза и составило 2,275 тыс. человек, из которых 67% - это ИТ-специалисты.