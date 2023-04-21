Rusonyx обновляет собственную облачную платформу

Rusonyx, облачный провайдер ИТ-инфраструктуры для e-commerce и медиа-проектов, анонсировал старт виртуального дата-центра, построенного на базе лидирующей открытой платформы OpenStack. Новая облачная платформа Rusonyx защищает от кибер- и DDoS-атак вплоть до 7 уровня, а также отвечает требуемым критериям катастрофоустойчивости. Об этом CNews сообщили представители Rusonyx.

Пользовательские данные размещены в двух географически разнесенных ЦОД уровня Tier III, а открытая распространенная платформа дает возможность контролировать такие аспекты безопасности, как наличие уязвимостей, бэкдоров и программных ошибок.

Аппаратная часть облачной платформы Rusonyx построена на передовой сетевой архитектуре, с использованием резервируемых подключений 100Гбит/с на каждый сервер и тремя подключениями к магистральным сетям Интернет в каждом ЦОД.

Пользователи, проекты которых чувствительны к производительности диска (как правило это front-end приложения), могут, кроме стандартных для облачных провайдеров опций типа SSD/HDD, выбрать сверхбыстрый NVME-диск, подключенный напрямую в виртуальную машину, что позволяет по сравнению с системами хранения данных на SSD считывать диск быстрее в среднем в пять раз.

Ускорение отдачи клиентского контента по всей России реализуется CDN-сетью, управление которой интегрировано в личный кабинет пользователя. Как результат – новый комплекс предоставляет возможность кратно ускорять обработку и передачу данных конечным пользователям, что востребовано интернет-магазинами и проектами, связанными с «тяжелым» контентом.

Управлять инфраструктурой Rusonyx можно также и с помощью системы управления внешними ресурсами поставщиков услуг Terraform – построение распределенной архитектуры на базе нескольких провайдеров перестает быть головной болью российских клиентов.

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«Объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. вырос на 41,6% и достиг отметки в 86,6 млрд руб. (по данным iKS-Consulting). Прогноз до 2025 г. – дальнейший рост темпами не менее 20% в год. Кроме этого, уже сегодня половина компаний России пользовались услугами сразу нескольких облачных провайдеров, что тоже делает рынок шире – место есть как минимум для нескольких игроков. И даже современные трудности с приобретением рядовыми компаниями серверной и сетевой инфраструктуры развивают провайдерский рынок – новые клиенты приходят к облачным сервисам. Сильный бизнес-ландшафт для ИТ-провайдеров в России сегодня, в сочетании с растущими перспективами рынка в будущем, подтвердили правильный выбор Rusonyx на развитие услуг облачной инфраструктуры, – отметил Константин Анисимов, генеральный директор Rusonyx. – Три вещи, в которые мы «упирались», разрабатывая платформу с 2021 г. – безопасность, скорость, гибкость. Это было обусловлено требованиями наших пользователей, нашей ниши. 2022 г. в этом смысле не внес никаких корректив - стратегию выбрали правильно. Теперь, тысячи уже работающих и новых клиентов будут развивать свои интернет-магазины и медийные проекты быстрее и с меньшими затратами, благодаря постоянному росту функционала платформы OpenStack, на которой реализована облачная инфраструктура Rusonyx».

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Rusonyx - облачный провайдер, предоставляющий ИТ-инфраструктуру с обслуживанием для интернет-магазинов и медиапроектов.