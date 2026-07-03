Совместимость SIEM-системы RuSIEM с решениями Orion soft поможет усилить контроль событий безопасности в инфраструктуре

Российский разработчик решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры «РуСИЕМ» и разработчик экосистемы инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса Orion soft успешно завершили комплексные испытания на совместимость своих решений – SIEM-системы RuSIEM с платформами zVirt, Termit и StarVault. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Испытания подтвердили, что сбор и анализ логов из среды виртуализации, инфраструктуры хранения секретов и виртуальных рабочих столов осуществляются в SIEM-системе корректно, стабильно и без задержек. Все это позволяет ИБ-службам компаний-заказчиков оперативно выявлять инциденты, минимизировать риски несанкционированного доступа и защищать критически важные данные.

Благодаря совместимости продукты Orion soft могут выступать для SIEM-системы RuSIEM источниками событий безопасности. Это позволяет ИБ-службам российских компаний оперативно выявлять инциденты, минимизировать риски несанкционированного доступа и защищать критически важные данные.

В рамках совместных испытаний эксперты проверили стабильную и корректную работу программного продукта RuSIEM с защищенной системой виртуализации zVirt, в том числе ее сертифицированной ФСТЭК редакцией, а также с платформой терминального доступа и VDI Termit и системой для безопасного управления секретами и доступом к ним StarVault. Тестирование подтвердило, что сбор и анализ логов из среды виртуализации, инфраструктуры хранения секретов и виртуальных рабочих столов осуществляются в SIEM-системе корректно, стабильно и без задержек. Результаты проверки зафиксированы в протоколе испытаний и официальных сертификатах совместимости.

«Внедрение SIEM-систем позволяет компаниям выполнить требования регуляторов в части защищенности инфраструктуры и выстраивать централизованный контроль безопасности. За счет совместимости с несколькими продуктами Orion soft компаниям становится доступно внедрение экосистемы совместимых решений, которые в связке с RuSIEM обеспечат прозрачность событий безопасности сразу на нескольких уровнях ИТ-инфраструктуры», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.