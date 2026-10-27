Подтверждена совместимость StarVault и СУБД Jatoba

Разработчик ПО Orion soft и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов — системы управления секретами StarVault и СУБД Jatoba. Совместное использование решений позволяет организациям выстроить многоуровневую систему защиты от управления доступом к базам данных до безопасного хранения учетных данных. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

В ходе тестирования специалисты подтвердили возможность централизованного управления секретами, необходимыми для работы СУБД и приложений, взаимодействующих с ней. В частности, была проверена работа механизмов защиты данных Jatoba в связке с инструментами управления жизненным циклом секретов StarVault.

«”Ятоба” обеспечивает защищенное хранение и обработку данных: есть модули для разграничения доступа на уровне таблиц, шифрования, контроля привилегий и защиты исходного кода процедур. А StarVault берет на себя задачу безопасного хранения всего, что нужно приложениям для работы: паролей, API-ключей, токенов, сертификатов. Вместе они создают замкнутую систему: данные в СУБД защищены, а все "пароли к замкам" (секреты) хранятся и ротируются централизованно и тоже под защитой», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

На практике такая связка решений позволяет компаниям реализовать принцип Zero Trust на уровне работы с данными. Администратор может настроить автоматическую ротацию паролей к СУБД Jatoba через StarVault, что делает скомпрометированные учетные данные бесполезными для злоумышленника за короткий промежуток времени. При этом графический интерфейс управления Jatoba в сочетании с политиками доступа StarVault дает полный контроль над тем, кто, когда и с какими правами получил доступ к критически важной информации.

«Вместо хранения секретов в конфигурационных файлах приложений или в открытом виде в коде система запрашивает их у StarVault в режиме реального времени, что минимизирует риск утечки. Мы объединяем возможности глубокой защиты внутри базы данных и централизованного управления секретами вне ее, что значительно снижает риски человеческой ошибки и несанкционированного доступа к корпоративным данным», — отметил Алишер Камалов, лидер продукта StarVault Orion soft.