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«Норвик Банк» управляет секретами с помощью StarVault

«Норвик Банк» внедрил систему управления секретами StarVault от Orion soft. Решение позволило банку поддержать системный подход к управлению чувствительными инфраструктурными данными в соответствии с требованиями отраслевых регуляторов. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Сегодняшние нормативы предписывают организациям с КИИ использовать средства защиты привилегированного доступа и системы централизованного управления ключами. Отечественные разработки, помимо стандартных для индустрии требований, обеспечивают важнейшее условие технологического суверенитета.

Ключевыми для банка факторами при выборе продукта Orion soft стали простота и скорость внедрения, а также успешное пилотное тестирование. «Норвик Банк» на практике убедился, что система корректно работает в критическом для кредитной организации сценарии шифрования базы данных с использованием ключа, хранящегося в StarVault.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В настоящее время система активно используется в банке.

«Внедрение StarVault помогло обеспечить высокий уровень защиты данных, что особенно важно в финансовой сфере с ее жесткими стандартами информационной безопасности. Управление секретами — это защитный рубеж, который ограничивает ущерб даже при успешной атаке: краткоживущие, ротируемые и отзываемые учетные данные не дают злоумышленнику устойчивого доступа к инфраструктуре. Многие российские компании выстраивают такие практики фактически с нуля — их объединяет не только стремление выполнить требования регуляторов, но и желание сохранить стабильность бизнес-процессов, особенно в банковском секторе, где цена простоев очень высока. Поэтому компаниям важна возможность простого и быстрого внедрения без перестройки ИТ-инфраструктуры», — сказал Алишер Камалов, лидер продукта StarVault Orion soft.

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