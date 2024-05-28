Разделы

ПО Софт
|

Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития РФ включило решение для безопасного управления секретами StarVault в реестр отечественного ПО (запись №22639 от 24.05.24). Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Решение, разработанное в Orion soft, вышло на рынок в мае 2024 г. и стало первым полноценным аналогом недоступного в России HashiCorp Vault. Включение в реестр подтверждает, что продукт соответствует всем требованиям, которые предъявляет Минцифры к отечественным разработкам, может использоваться в проектах по импортозамещению, в том числе государственными организациями и компаниями с государственным участием.

StarVault позволяет безопасно хранить чувствительную информацию с защищенным доступом: секреты для микросервисов Kubernetes, билдов CI/CD, сертификаты, ключи доступа к API и другие секреты, в том числе в зашифрованном виде. Решение обеспечивает также возможность управления пользователями и политиками, удобное создание, управление и ротацию сертификатов, функции OIDC-провайдера для интеграции с внешними системами и облачными сервисами за счет сквозной аутентификации.

«StarVault изначально был компонентом нашей платформы контейнеризации Nova, но, увидев на рынке потребность в комплексном продукте, который охватывал бы все возможности HashiСorp Vault, мы сделали его доступным как самостоятельное решение. Его можно интегрировать с Kubernetes, Docker, CI/CD-системами, системами управления конфигурациями, при этом не сомневаясь в надежности — мы сами контролируем всю кодовую базу, регулярно проводим обновления, устраняем уязвимости, обеспечиваем техническую поддержку с SLA 9/5 и 24/7. Мы планируем и дальше развивать наш продукт в соответствии с применимыми в России локальными требованиями, опираясь на углубленный анализ задач клиентов», — сказал Максим Морарь, лидер продукта StarVault в Orion soft.

Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в облаке T1 Облако
Маркет

***

Orion soft — российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, платформа терминального доступа Termit, а также решение для безопасного хранения и доступа к конфиденциальной информации StarVault. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой и включены в реестр Минцифры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Платформа для чиновников АРМ ГС получила не бюрократичное название

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Больше половины ответов ChatGPT на вопросы по программированию неверны. Зато чат-бот говорит уверенно и без стеснения

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024