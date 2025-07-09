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25 сентября в московском Loft Hall (Волочаевская ул, 48с1) пройдет ежегодная конференция разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft

25 сентября в московском Loft Hall (Волочаевская ул, 48с1) пройдет ежегодная конференция разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. Участие бесплатное, регистрация на мероприятие уже открыта по ссылке.

Больше 1000 руководителей и топ-менеджеров из ИТ-сферы и крупнейших отраслей соберутся, чтобы обсудить горячие тренды и планы на развитие и внедрение лучших технологий и практик. Каждый год ODD выделяется необычным и ярким концептом, который охватывает как деловую, так и развлекательную программы, например, IT+Rock конференция в 2024.

В этом году концепт конференции объединит технологии и гоночный спорт. Редкие автомобили, яркие граффити, гоночные симуляторы – гостей и спикеров ждет атмосфера высоких скоростей и крутых виражей.

Основными темами конференции станут:

«Прожарка» ИТ-трендов: а наше ли это будущее? Дискуссия в интерактивном формате «верю/не верю»: спикеры из топ-компаний дадут честное мнение о реальной ценности глобальных ИТ-трендов. «Прожарим» ИИ в бизнес-процессах, политику Zero Trust в кибербезопасности, новые инструменты для учета ресурсов и не только.

Стратегическое развитие российских продуктов. Результаты внедрения AI/ML, безопасной разработки и других трендовых технологий в крупнейшие отрасли рынка. Опыт заказчиков, производителей, разработчиков и интегратора из крупнейших отраслевых компаний.

Orion softроссийская ИТ-компания, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса. В экосистему продуктов Orion soft входят: защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, платформа для управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой Cloudlink, платформа терминального доступа Termit, а также решение для безопасного хранения и доступа к конфиденциальной информации StarVault. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой и включены в реестр Минцифры.

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