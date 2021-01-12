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Годовая выручка «Кода безопасности» превысила 5,6 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Доход компании «Код безопасности» за 2020 год составил 5, 605 млрд руб. (с НДС), что на 56% больше аналогичного периода в 2019 году, когда компании удалось заработать 3,6 млрд руб.

Безопасность сетевой инфраструктуры принесла компании свыше 3,31 млрд (59% выручки), безопасность рабочих станций и серверов – свыше 1,53 млрд (27%), защита виртуальной инфраструктуры – 486 млн (9%), создание и проверка электронной подписи – 268 млн (5%).

Флагманским продуктом «Код безопасности», как и годом ранее, остается централизованный комплекс для защиты сетевой инфраструктуры «Континент», на долю которого приходится 59% выручки. В компании уверены, что тенденция высокого спроса на компоненты сетевой безопасности продолжится ввиду дальнейшего развития федеральных проектов по цифровизации образования, медицины, госуслуг. Кроме того, эксперты «Код безопасности» отмечают рост продаж средств защиты «облачных» ресурсов, это связано прежде всего с развитием рынка виртуальных инфраструктур.

«Год выдался очень непростым, и я рад, что в этих условиях мы смогли продемонстрировать такую положительную динамику. В 2021 году мы планируем финансировать разработки новых продуктов, а также продолжим развивать компанию: за год состав нашей команды превысил отметку в 600 экспертов, и мы продолжим расти.», - сказал генеральный директор «Код безопасности» Андрей Голов.

Ключевым бизнесом для компании остается госсектор. Среди крупнейших клиентов Ростелеком, Минобороны России, Федеральная Таможенная служба РФ, Центральный Банк РФ, Федеральная Налоговая Служба РФ, Федеральное казначейство, «Росатом» и др.

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