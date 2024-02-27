Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК

Российский разработчик Orion soft сообщил о сертификации платформы виртуализации zVirt Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Сертификат №4780 от 19 февраля 2024 г. подтверждает соответствие zVirt требованиям российского законодательства по информационной безопасности, устанавливающим уровни доверия к средствам защиты информации (СЗИ) и средствам обеспечения безопасности информационных технологий.

zVirt – программное решение для безопасного управления средой виртуализации. Русскоязычный веб-интерфейс дает возможность из единой консоли управлять серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами. Продукт зарегистрирован в реестре российского ПО. На сегодняшний день платформой zVirt пользуются уже свыше 310 компаний. В совокупности ПО Orion soft установлено более чем на 6,1 тыс. серверов виртуализации.

На основе технического заключения решение внесено в государственный реестр системы сертификации СЗИ по требованиям безопасности информации четвертого уровня доверия и технических условий. Четвертый уровень доверия ФСТЭК подтверждает, что zVirt ФСТЭК может применяться для защиты информации в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных до 1 уровня защищенности включительно, в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно.

Соблюдение требований к присвоению соответствующего уровня доверия и сертификация ФСТЭК позволяют применять zVirt в государственных компаниях и ведомствах, финансовом секторе, топливно-энергетическом комплексе, атомной и горнодобывающей промышленности и других стратегических отраслях.

В соответствии с новыми требованиями ФСТЭК №187, в сертифицированной редакции zVirt реализованы модуль доверенной загрузки виртуальных машин, контроль целостности, регистрация событий безопасности и управление доступом. Также были усилены функции резервного копирования, управления потоками информации и защиты памяти, введена идентификация пользователей и установлены ограничения программной среды. Реализуются и меры защиты централизованного управления образами виртуальных машин.

«Получение сертификата ФСТЭК – это показатель зрелости компании, продукта и выстроенных процессов безопасной разработки. Теперь наше решение могут рассматривать для внедрения не только крупные коммерческие предприятия, но и государственный сектор. Кроме того, использование сертифицированной редакции zVirt упрощает процесс аттестации ИТ-системы, так как закрывает требования к защите систем виртуализации», – отметил директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.

В дорожных картах развития Orion soft запланирована сертификация всей линейки собственных продуктов. В частности, это относится к платформе оркестрации контейнеров Nova Container Platform и системе управления базами данных Proxima DB.

Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, а также платформа терминального доступа Termit. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой и включены в реестр Минцифры.