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Платформа zVirt стала лидером среди решений для стабильной работы виртуальной инфраструктуры по версии CNews

Платформа виртуализации zVirt, разработанная Orion soft, стала лидером рейтинга «Стабильная виртуальная инфраструктура 2025», подготовленного аналитическим центром CNewsMarket. Решение обошло ближайших конкурентов в части функциональности для репликации, катастрофоустойчивости, кластеризации.

Стабильность работы системы виртуализации обеспечивает бесперебойную работу ИТ-систем и непрерывность бизнес-процессов. Это один из ключевых показателей зрелости решения.

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Эксперты CNewsMarket оценивали участников рейтинга с точки зрения поддержки различных кластерных систем хранения данных, функциональности для балансировки нагрузки, управления сетями, репликацией, аварийным восстановлением данных, резервным копированием.

«Стабильность работы zVirt подтверждает не только наличие функциональности, которая обеспечивает бесперебойную работу. Мы также проводили нагрузочное тестирование, чтобы определить лимиты для стабильной работы. Его результаты доступны в нашей открытой технической документации. Например, удалось выявить, что под одним Hosted Engine могут развертываться и одновременно работать до 3,5 тыс. хостов и до 21 тыс. виртуальных машин. На практике мы также видим стабильную работу уже более 1,2 тыс. хостов в рамках инсталляции нашего продукта в ПСБ», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

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