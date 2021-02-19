Спецпроекты

Мicrosoft представила обновление Windows 10 21H1

Системное ПО

Microsoft представила обновление для Windows 10 версии 21H1. Новые функции включают поддержку нескольких камер для Windows Hello и улучшения производительности, связанные с безопасностью.

В новой версии добавлена поддержка нескольких камер Windows Hello для установки по умолчанию в качестве внешней камеры при наличии как внешней, так и внутренней камеры.

Улучшена производительность Windows Defender Application Guard, включая оптимизацию времени открытия документов.

Улучшена производительность обновления службы групповой политики (GPSVC) Windows Management Instrumentation (WMI) для поддержки сценариев удаленной работы.

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