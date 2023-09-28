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Цифровизация Бизнес-приложения
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Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision

Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision.

В Security Vision 5 реализованы наиболее востребованные методы инвентаризации, такие как сбор сведений безагенским способом или импорт информации по активам из внешних источников, представленный большим набором интеграций (Active Directory, Службы каталогов, CMDB, а также сетевые сканеры и другие). Типы активов, из которых можно выстроить модель предприятия, расширены до бизнес-уровня, что позволяет управлять активами вышестоящего стратегического направления, такими как продукты и процессы компании.

Инвентаризация ИТ-активов компании возможна как в режимах черного ящика без непосредственного захода устройство, так и с использованием учетной записи для снятия наиболее подробной информации по активу. При этом даже без захода на устройство система определяет тип оборудования, версию ОС по баннерам, портам и другим параметрам, то есть выполняет классификацию модели активов в автоматическом режиме. Инвентаризация возможна как на диапазоне устройств, так и точечно, вручную и по расписанию.

Система предоставляет возможность получения детальной информации по активам с целью утончения текущего состояния устройства: список процессов, служб, драйверов, текущие сетевые соединения, пользовательские сессии и другие. В основе данного функционала лежат встроенные возможности операционной системы: ssh, wmi, remote powershell.

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Цифровизация

Модуль дает возможность управлять белыми, черными списками и обновлением программного обеспечения в автоматическом режиме. Использование этой функции позволяет мониторить конкретное программное обеспечение в инфраструктуре предприятия и выполнять действия по удалению или обновлению ПО на регулярной основе автоматически в соответствии с политиками компании.

Система представляет функционал воспроизведения ресурсно-сервисной модели предприятия, включая уровень бизнес-активов, таких как продукты, поставщики, бизнес-процессы, помещения и департаменты. При этом декомпозиция ИТ-активов тоже достаточна глубока и позволяет реализовать нужный уровень детализации инфраструктуры с использованием таких элементов как информационная система, приложение, ПО, СЗИ и технологическое оборудование (например, станок или плавильная печь).

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