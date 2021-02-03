Разработка «Росэлектроники» обеспечит высокоточный контроль химического состава материалов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал высокоточный прибор для определения химического состава материалов, растворов и сплавов, применяемых в производстве электроники, в металлургии, нефтегазовой отрасли, атомной энергетике, медицине, пищевой промышленности и криминалистике. Аппаратура также способна производить химический анализ выбросов и сточных вод в целях экологического контроля. Разработка не имеет аналогов среди отечественного оборудования по чувствительности и точности и на 30% дешевле импортных систем.

Атомно-эмиссионный спектрометр позволяет измерять химический состав материалов на качественном, количественном и примесном уровнях. Прибор способен одновременно определять содержание в образце свыше 70 химических элементов.

Ключевой элемент изделия – плазмотрон. Под его действием атомы исследуемого образца излучают характерный свет или оптические и эмиссионные линии. Дифракционная решетка спектрометра разделяет входящий свет на специфические для элемента длины волны, а соответствующий детектор измеряет интенсивность света для каждой длины волны. Программное обеспечение обрабатывает полученные данные с помощью заранее определенной калибровки и рассчитывает концентрацию элементов.

Спектрометр разработан АО «Спецмагнит» (входит в «Росэлектронику»). Предприятие имеет три патента и зарегистрировало два ноу-хау на конструкцию прибора и методы анализа, применяемые с его помощью. Более 90% комплектующих спектрометра произведены в России.

«Мировой рынок аналитического оборудования для определения химического состава материалов растет в среднем ежегодно на 5%. В 2020 году его объем составил 600 млн долларов. В настоящий момент в России нет серийного производства аналитических приборов для контроля химического состава материалов, обладающих такой чувствительностью и точностью, как наш спектрометр. Новое оборудование уже прошло пилотную эксплуатацию в РХТУ им. Д.М. Менделеева и ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» и получило положительные отзывы», - рассказали в «Росэлектронике».