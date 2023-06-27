В МТУСИ разрабатывают датчик волнового фронта для широкоапертурных оптических систем

Сегодня технология квантового распределения ключей (КРК) на расстояниях свыше одной тыс. км реализуется исключительно с помощью систем оптической связи через искусственные спутники Земли. Для приема и передачи оптического излучения с Земли на спутник применяются широкоапертурные оптические системы. С целью повышение эффективности передачи и приема информационных сигналов в атмосферных трассах применяют адаптивную оптику, ключевым элементом которой является датчик волнового фронта. В МТУСИ разрабатывают датчик волнового фронта для широкоапертурных оптических систем. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

«В МТУСИ ведутся работы по созданию высокочувствительных датчиков волнового фронта для широкоапертурных лазерных пучков, способных работать в широком спектральном диапазоне. Развитие машинных методов обработки изображений и достижения в области создания чувствительных визуализаторов инфракрасного излучения позволяют сегодня с успехом реализовывать датчики волнового фронта на эффекте Тальбота», — сказал профессор кафедры «Направляющие телекоммуникационные среды» МТУСИ Сергей Казанцев.

Датчик волнового фронта на основе эффекта Тальбота позволяет визуализировать и исследовать оптические искажения, возникающие на трассе лазерного пучка с большими поперечными размерами. В МТУСИ разработан экспериментальный стенд с конфигурируемым датчиком волнового фронта, на котором отрабатываются математические алгоритмы анализа изображения в видимой и инфракрасной области спектра для построения поверхности волнового фронта с высоким пространственным разрешением и быстродействием.

«Созданный стенд позволяет получать данные о волновом фронте лазерных пучков и контролировать оптические возмущения среды не только в видимом свете, но и в области ближнего и среднего ИК-спектра. Подходы, предложенные и реализованные учеными МТУСИ, предоставляют возможность исследовать возмущения оптической среды в нескольких спектральных диапазонах и с более высоким пространственным разрешением, чем с использованием стандартных датчиков волнового фронта», — сказала доцент кафедры «Направляющие телекоммуникационные среды» МТУСИ Наталья Пчелкина.

«К работам по разработке математических алгоритмов, позволяющих восстанавливать картину возмущений плотности среды на оптической трассе подключились коллеги из ЮАР и сейчас проводятся совместные исследования в этой области. Предварительные результаты совместных исследований опубликованы в статье», — сказал доцент кафедры «Направляющие телекоммуникационные среды» МТУСИ Жослен Рабенандрасана.