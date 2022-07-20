УрФУ выиграл грант на создание и развитие центра инженерных разработок

Центр инженерных разработок (ЦИР) для подготовки конструкторской документации и производства критически важных комплектующих появится в Уральском федеральном университете. Программа создания и развития центра в УрФУ была поддержана Минпромторгом России в рамках конкурса по постановлению Правительства РФ №209 с выделением федерального гранта в размере более 250 млн руб. за два года. Всего Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 2022–2024 гг. на эти цели будет выделено 1,5 млрд руб.

«Рассчитываем, что новые меры позволят в короткие сроки значительно повысить уровень локализации производства изделий, нужных для отечественной промышленности», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 февраля, когда были озвучены инструменты поддержки проектов по созданию критически важных комплектующих для ключевых отраслей промышленности.

Новое подразделение уральского вуза будет работать в тесном сотрудничестве с Инжиниринговым центром цифровых технологий машиностроения (ИЦЦТМ УрФУ), который имеет богатый опыт в инжиниринге и активно занимается разработкой и производством импортозамещающей продукции.

«Наш комплексный подход к решению задач заказчика давно вышел за границы виртуального пространства. Неотъемлемой частью завершения проекта является изготовление опытного образца, его тестирование, которое мы проводим на собственном виртуальном полигоне, и выпуск конструкторской документации на серийное производство. Наши разработки уже внедрены на предприятиях ОДК, «КАМАЗ», «Синара», и сейчас ведется работа с другими корпорациями, включая проекты по реверсивному инжинирингу», – сказал директор ИЦЦТМ УрФУ Максим Сапогов.

В задачи центра инженерных разработок будут входить выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, производство критических комплектующих и технологий для объектов отечественной промышленности. Выигранный УрФУ грант предоставит возможность закупить высокоточное оборудование для расширения производственных мощностей вуза, что позволит изготавливать импортоопережающие изделия с улучшенными характеристиками и потребительскими свойствами.

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«На фоне санкций сегодня практически все крупные холдинги столкнулись с проблемой поставки необходимых комплектующих. Шаги для решения этой проблемы, принимаемые руководителями страны, в частности, открытие центров инженерных разработок, призваны обеспечить импортонезависимость российских предприятий. У нас есть все составляющие и потенциал для выполнения этих задач. Впереди много интересной и нужной работы», – сказал первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Одновременно с постановлением по созданию и развитию ЦИР в феврале 2022 г. была запущена программа по предоставлению грантов на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, оператором программы является АНО «Агентство по технологическому развитию». Программа нацелена на обеспечение критически важными комплектующими изделиями предприятий, которые используют в производстве иностранное оборудование, инструменты и принадлежности, сырье и материалы, производство которых на территории Российской Федерации ограничено или отсутствует, а также в текущих условиях не представляется возможным оперативно обеспечить поставки из дружественных стран.

В 2022 г. программа предполагает компенсацию до 100% расходов разработчиков (с 2023 г. – 80%) в пределах 100 млн руб. на проект на срок не более 24 месяцев. Заинтересованность участия в программе подтвердили ведущие компании нефтегазовой и энергетической отраслей, крупнейшие предприятия автомобильной, транспортной, химической и других базовых отраслей промышленности.